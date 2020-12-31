Могилевскую застукали с бойферендом-миллионером в очереди за оливье (видео)

Наталью Могилевскую заметили с ее новым бойфрендом миллионером Олегом Рыжовым. Вместе с харизматичным мужчиной артистка скупалась в продуктовом магазине.
Как говорится в программе "Викриття", что выходит на канале KYIV.LIVE, Наталья появилась в стильном светлом пальто и в сопровождении высокого блондина.
О спутнике народной артистки известно, что Олег Рыжов - бизнесмен, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса. Пара периодически появляется на публике в течение последних полугода.
Наталья Могилевская и Олег Рыжов
Стало известно, что в супермаркете возлюбленные скупились салатом оливье, куриными крылышками, разнообразными закусками и пирожными в кондитерском отделе. С собой они также прихватили несколько бутылок игристого.
На видео заметно, что певица Наталья Могилевская постоянно улыбается, обнимается со своим избранником, поправляет ему прическу и угощает сладостями. Похоже, в отношениях певицы и бизнесмена сейчас идет самый романтичный период.
Программу "Викриття" можно смотреть каждую пятницу в 17:30 на телеканале KYIV. LIVE.
Наталья Могилевская попала на видео с бойфрендом (видео: YouTube/KYIV. LIVE)
Ранее мы писали, что перед Могилевской встал на колено мужчина, после чего она заявила, что стала женой.