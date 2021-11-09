Не могла ходить: Мишина рассказала о страшном периоде в жизни и его последствиях

Ксения обратилась в психбольницу по собственной воле в поисках хоть ответа на вопрос, что же с ней происходит и почему. Переступив порог кабинета специалиста, ей стало еще хуже - обстановка и атмсофера медучреждения удручали.



⠀Ксения Мишина поделилась личной историей (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Врач сухо произнесла: "Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро со всем справишься". Так началась моя новая глава, и именно с этого момента в ней появился первый лучик", - поделилась актриса.

Так она попала к психотерапевту, которая помогла ей не только обрести себя, но и найти свой путь в жизни.

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"К ней меня привезли, потому что ходить тогда я не могла, точнее боялась. На тот момент со мной в сумочке всегда были: электронный тонометр, чтобы измерять давление, корвалол и каптопресс, на случай если я вдруг начну умирать. Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я сменю этот набор бабушки на набор девушки", - рассказала Ксения.

Ксения рассказала, как справилась с неврозом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На то, чтобы последовать этому совету специалиста у будущей звезды ушел год, в течении которого она постепенно оставляла дома какую-то из привычных вещей, тренируя доверие к миру.

Встречи с психотерапевтом проходили несколько раз в неделю, но улучшение состояния Ксения ощутила уже после первого сеанса. Всего со специалистом актриса занималась три месяца.

"Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться, и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и верно. Это вдохновляло... Я рыдала, кричала, била подушки", – рассказала о своем психо-эмоциональном состоянии и трансформациях Мишина.

Ксения сделала сложные личные признания (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Панические атаки стали накатывать волнами все реже. Но самым главным посылом, который специалист смогла донести до Ксении, была нерушимая вера в себя.

"Она научила меня, что верить себе - это глагол, это значит идти за собой, своими, даже на первый взгляд, дикими желаниями и никогда не изменять внутреннему навигатору. Тогда я, наконец, призналась себе, что я хочу и даже обязана стать актрисой", - подытожила Мишина.

Под постом Ксении откликнулось немало ее подписчиков и даже украинских знаменитостей. "Читаю и мурашки", – написала актриса Наталка Денисенко. "Как круто, что ты об этом пишешь", - обратился к Ксении Алексей Дурнев.