Она могла не выступать, когда гибли люди: Дима Климашенко "наехал" на Ани Лорак

Украинский певец Дима Климашенко гневно отреагировал на выступления и переезд в Россию певицы Ани Лорак. Заслуженный артист Украины высказал свое мнение по поводу артистки в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Отметим, что Климашенко еще с юности дружит с Лорак, но все равно осмелился осудить ее.

"На самом деле артисты должны нести ответственность за то, что они говорят, что они делают. Потому что они являются кумирами миллионов. Она могла не выступать на правительственных концертах в России в тот момент, когда у нас гибнут люди. Она могла выступать, можно сказать, для людей, но ни в коем случае не на профессиональных мероприятиях", –рассказал Дмитрий.

По словам артиста, он убеждал Лорак в своей гражданской позиции, только она не слушала.

"В ответ она говорила: "Дим, я не понимаю. Я пою для людей, я принадлежу народу", – поделился Климашенко.

Отметим, что Дима Климашенко сотрудничал с топовыми украинскими артистами - Тиной Кароль, Анной Седоковой. Все они поддерживают отношения со звездным продюсером.

В 16 лет он снял свой первый видеоклип и с тех пор его карьера пошла вверх.

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Как мы писали ранее, Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро.