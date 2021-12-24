Могу иметь детей: Зианджа призналась, делала ли операцию по смене пола

Зианджа отметила, что в 2014 году заявила о своем каминг-ауте как трансгендере, тогда как украинская пресса и ТВ перекрутили ее признание. Она же тогда не стала ничего прояснять, однако сейчас решила, что время настало.

"Я не делала операцию по смене пола. Я никогда прямо об этом не заявляла. В своем заявлении 2014 года я сказала, что "решилась на это", имея в виду КАМИНГ АУТ как трансгендерная девушка. Украинская пресса и ТВ все перекрутили и досочиняли: якобы “для народа так будет понятней”. Громкие заголовки = больше шума, больше кликов по ссылкам = больше денег. Я последовала совету PR-менеджера закрыть на это глаза и не стала спорить... Я нужна им только тогда, когда мое имя на слуху. На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала. Статуэтка в витрине, шоу-пони, главная клоунесса цирка", - написала певица.

Она сделала окончательное заявление о своей физиологии и самовосприятии.

"Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался ч*ен между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина!" - подчеркнула исполнительница.

По ее словам, женщину в обществе считают за объект и слабое звено.

"Если ты транс-женщина, ты также подходишь под эту категорию. А если транс-мужчина - о, молодец! Давай, наш мужик! Пополнение в рядах! Будьмо! В итоге: мужчина/мужественность - это Бог, завоеватель, сила. Женщина/женственность - сверхэмоциональная, быстро заменимая, слабость. Все еще “бегаешь, бросаешь, бьешь как девчонка?” - возмущается артистка.

Именно поэтому Зианджа почти не давала интервью - в ее жизни мало драмы, к тому же звали ее на сомнительные программы.

"Поэтому я редко давала интервью в СНГ. Все хотят грязное белье, отрезанные яйца, страдание. О чем вы? Я наслаждаюсь жизнью и никогда не была так счастлива! Драма вовсе не уместна! Зайдите послушайте мои песни для начала. Приглашают во второсортные программы со стрёмными названиями и темами, при этом занимая места в Прайм тайм на своих каналах. Ну как так? Никто не хочет расти и эволюционировать. Продолжают создавать контент для охающих и ахающих, которые скалят зубы и стучат ногами о пол", - призналась она.

Далее певица пояснила, что публично рассказывает об этом из-за важности репрезентации ЛГБТ+ в обществе - именно поэтому она "до сих пор на все не плюнула".

"Потому что представленность/репрезентация важна. Молчание и сидение в шкафу вредят свободе ЛГБТ+ людям. Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим лишь Видимости, а в результате - Равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое. Одна страна. Без громких лозунгов и скандирования. Без насилия и кровопролития", - отметила артистка.

Зианджа, она же Zi Faamelu, сделала заявление о смене пола и правах ЛГБТ+ (фото: instagram.com/zifaamelu)