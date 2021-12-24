Можу мати дітей: Зіанджа зізналася, чи робила операцію зі зміни статі

Зіанджа зазначила, що в 2014 році заявила про свій камінг-аут як трансгендера, тоді як українська преса і ТБ перекрутили її визнання. Вона ж тоді не стала нічого прояснювати, проте зараз вирішила, що час настав.

"Я не робила операцію зі зміни статі. Я ніколи прямо про це не заявляла. У своїй заяві 2014 року я сказала, що "зважилася на це", маючи на увазі камінг аут як трансгендерна дівчина. Українська преса і ТБ все перекрутили і довигадали: нібито "для народу так буде зрозуміліше". Гучні заголовки = більше шуму, більше кліків по посиланнях = більше грошей. Я прислухалась до поради PR-менеджера закрити на це очі і не стала сперечатися... Я потрібна їм тільки тоді, коли моє ім'я на слуху. На мені завжди хотіли наживитися і використовувати в якості гучного скандалу. Статуетка у вітрині, шоу-поні, головна клоунеса цирку", - написала співачка.

Вона зробила остаточну заяву про свою фізіологію і самосприйняття.

"Я більше не дозволю їм змушувати мене мовчати і робити зручною для них. Так, У мене залишився ч*ен між ніг! Так, я можу мати власних дітей, якщо захочу! Так, я повноцінна жінка!" - підкреслила виконавиця.

За її словами, жінку в суспільстві вважають за об'єкт і слабку ланку.

"Якщо ти транс-жінка, ти також підходиш під цю категорію. А якщо транс-чоловік - о, молодець! Давай, наш мужик! Поповнення в рядах! Будьмо! У підсумку: чоловік/мужність - це Бог, завойовник, сила. Жінка/жіночність - понадемоційна, швидко замінна, слабкість. Все ще “бігаєш, кидаєш, б'єш як дівчисько?" - обурюється артистка.

Саме тому Зіанджа майже не давала інтерв'ю - в її житті мало драми, до того ж кликали її на сумнівні програми.

"Тому я рідко давала інтерв'ю в СНД. Всі хочуть брудну білизну, відрізані яйця, страждання. Про що ви? Я насолоджуюся життям і ніколи не була така щаслива! Драма зовсім не доречна! Зайдіть послухайте мої пісні для початку. Запрошують у другосортні програми з стрімкими назвами і темами, при цьому займаючи місця в Прайм тайм на своїх каналах. Ну як так? Ніхто не хоче рости і еволюціонувати. Продовжують створювати контент для охаючих і ахаючих, які скалять зуби і стукають ногами об підлогу", - зізналася вона.

Далі співачка пояснила, що публічно розповідає про це через важливість репрезентації ЛГБТ+ в суспільстві - саме тому вона "досі на все не плюнула".

"Тому що представленість/репрезентація важлива. Мовчання і сидіння в шафі шкодять свободі ЛГБТ + людям. Наші історії заслуговують на те, щоб бути почутими. Ми існуємо, а значить наше щастя і життя важливі! Ми хочемо лише видимості, а в результаті - рівноправності, щоб всі були щасливі і задоволені. І ми і ви. Як одне ціле. Одна країна. Без гучних гасел і скандування. Без насильства і кровопролиття", - зазначила артистка.

Зіанджа, вона ж Zi Faamelu, зробила заяву про зміну статі і права ЛГБТ+ (фото: instagram.com/zifaamelu)