Не могу удовлетворять желания миллионов: Огневич отбилась от хейта после громкого финала "Холостяки 2"

"Глобально о хейтерах не буду говорить. Но глобально скажу, что у многих очень развито качество обесценивания всех и вся. Даже себя", - обратилассь Злата к недовольныым.

Скриншот (instagram.com.zlata ognevich)

"Я не могу и не хочу удовлетворять желания миллионов людей. Я сделала свой выбор, правильный он или нет - покажет время. Я окрылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, поэтому такая бурная реакция на мой выбор", - прокомментировала она волну негодования в сети.

Скриншот (instagram.com.zlata ognevich)

Огневич отметила, что на пост-шоу покажут то, что случилось с парой после выключения камер.

В новом посте Злата научила поклонников правильно загадывать желания, тем более время сейчас самое подходящее – канун череды новогодних праздников. Она рассказла, как правильно составлять список желаний.

"Возьмите записную книжку: красивую и вдохновляющую. Напишите все, о чем мечтаете или в детстве мечтали. Пусть это будут сумасшедшие идеи. Или, что-то скромное, уютное, от чего улыбка появляется. Словом, мечта должна вызывать эмоции. При этом- будьте максимально честными перед собой", - призвала артистка.



Злата Огневич рассказала, как правильо загадывать желания (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Теперь можно смело работать над воплощением. На пути к воплощению, желание может измениться в силу разных причин. Возможно, Вы начнете лучше себя понимать и свои желания. Главное здесь - действовать!" – резонно отметила певица.