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Мои: звезда "Танцев со звездами" растрогал снимком с женой и сыном

Автор: Марина Настевич

Участник шоу "Танцы со звездами", звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, который перед 7-м эфиром травмировал ногу и даже угодил в больницу, растрогал сеть нежным семейным фото с женой и маленьким сыном.

Теплый снимок 28-летний артист разместил на своей странице в Instagram.

Семейство запечатлено на улице - Логай держит сыночка на руках, а супруга мило обнимает его сзади, при этом все они счастливо смеются.

По словам Артура, его жена и сын придут на "Танцы со звездами" в седьмом эфире и будут поддерживать его из зала - значит, травма оказалась не такой серьезной и позволит ему выступить.

"Мои завтра будут с нами в зале, потому что знают, как важна их поддержка", - написал актер.

Артур Логай умилил семейным кадром с женой и сыночком (фото: instagram.com/logai.arthur)

Подписчики оставили Артуру много умиленных отзывов и пожеланий удачи в предстоящем выпуске шоу.

  • Буду с Вами телепатически и поддерживать. Вы большой молодец
  • Артур, Вы самый лучший на паркете. Победы Вам
  • Люблю Вашу семью
  • Очередной шедевр! Браво фотографу, браво вашей семье!
  • Какие вы милые
  • Порвите всех, меня поражает, как вы почти не спите и столько работы делаете
  • Победы вам во всём
  • Как мило
  • Ждём в финале

Напомним, что Логай женился на своей партнершей по сериалу "Киев днем и ночью" актрисе Евгении Павленко в 2018 году. Пара воспитывает маленького сына, которого зовут Лев. Мальчику два с половиной года.

Ранее мы сообщали, что участник шоу" Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП.

Также мы писали, что на "Танцах со звездами" певица Власова сделала неожиданное признание.

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Танцы со звездами