Мои: звезда "Танцев со звездами" растрогал снимком с женой и сыном

Участник шоу "Танцы со звездами", звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, который перед 7-м эфиром травмировал ногу и даже угодил в больницу, растрогал сеть нежным семейным фото с женой и маленьким сыном.
Теплый снимок 28-летний артист разместил на своей странице в Instagram.
Семейство запечатлено на улице - Логай держит сыночка на руках, а супруга мило обнимает его сзади, при этом все они счастливо смеются.
По словам Артура, его жена и сын придут на "Танцы со звездами" в седьмом эфире и будут поддерживать его из зала - значит, травма оказалась не такой серьезной и позволит ему выступить.
"Мои завтра будут с нами в зале, потому что знают, как важна их поддержка", - написал актер.
Артур Логай умилил семейным кадром с женой и сыночком (фото: instagram.com/logai.arthur)
Подписчики оставили Артуру много умиленных отзывов и пожеланий удачи в предстоящем выпуске шоу.
Напомним, что Логай женился на своей партнершей по сериалу "Киев днем и ночью" актрисе Евгении Павленко в 2018 году. Пара воспитывает маленького сына, которого зовут Лев. Мальчику два с половиной года.
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