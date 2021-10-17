Мои: звезда "Танцев со звездами" растрогал снимком с женой и сыном

Семейство запечатлено на улице - Логай держит сыночка на руках, а супруга мило обнимает его сзади, при этом все они счастливо смеются.

По словам Артура, его жена и сын придут на "Танцы со звездами" в седьмом эфире и будут поддерживать его из зала - значит, травма оказалась не такой серьезной и позволит ему выступить.

"Мои завтра будут с нами в зале, потому что знают, как важна их поддержка", - написал актер.

Артур Логай умилил семейным кадром с женой и сыночком (фото: instagram.com/logai.arthur)

Подписчики оставили Артуру много умиленных отзывов и пожеланий удачи в предстоящем выпуске шоу.

Буду с Вами телепатически и поддерживать. Вы большой молодец

Артур, Вы самый лучший на паркете. Победы Вам

Люблю Вашу семью

Очередной шедевр! Браво фотографу, браво вашей семье!

Какие вы милые

Порвите всех, меня поражает, как вы почти не спите и столько работы делаете

Победы вам во всём

Как мило

Ждём в финале

Напомним, что Логай женился на своей партнершей по сериалу "Киев днем и ночью" актрисе Евгении Павленко в 2018 году. Пара воспитывает маленького сына, которого зовут Лев. Мальчику два с половиной года.