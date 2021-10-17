Мої: зірка "Танців з зірками" зворушив знімком з дружиною і сином

Учасник шоу "Танці з зірками", зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, який перед 7-м ефіром травмував ногу і навіть потрапив до лікарні, зворушив мережу ніжним сімейним фото з дружиною і маленьким сином.
Теплий знімок 28-річний артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Сімейство відображено на вулиці - Логай тримає синочка на руках, а дружина мило обіймає його ззаду, при цьому всі вони щасливо сміються.
За словами Артура, його дружина і син прийдуть на "Танці з зірками" в сьомому ефірі і будуть підтримувати його із залу - значить, травма виявилася не такою серйозною і дозволить йому виступити.
"Мої завтра будуть з нами в залі, тому що знають, як важлива їх підтримка", - написав актор.
Артур Логай розчулив сімейним кадром з дружиною і синочком (фото: instagram.com/logai.arthur)
Підписники залишили Артуру багато розчулених відгуків і побажань удачі в майбутньому випуску шоу.
Нагадаємо, що Логай одружився зі своєю партнеркою по серіалу "Київ вдень і вночі" актрисою Євгенією Павленко в 2018 році. Пара виховує маленького сина, якого звуть Лев. Хлопчику два з половиною роки.
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