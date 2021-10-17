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Мої: зірка "Танців з зірками" зворушив знімком з дружиною і сином

Автор: Марина Настевич

Учасник шоу "Танці з зірками", зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай, який перед 7-м ефіром травмував ногу і навіть потрапив до лікарні, зворушив мережу ніжним сімейним фото з дружиною і маленьким сином.

Теплий знімок 28-річний артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Сімейство відображено на вулиці - Логай тримає синочка на руках, а дружина мило обіймає його ззаду, при цьому всі вони щасливо сміються.

За словами Артура, його дружина і син прийдуть на "Танці з зірками" в сьомому ефірі і будуть підтримувати його із залу - значить, травма виявилася не такою серйозною і дозволить йому виступити.

"Мої завтра будуть з нами в залі, тому що знають, як важлива їх підтримка", - написав актор.

Артур Логай розчулив сімейним кадром з дружиною і синочком (фото: instagram.com/logai.arthur)

Підписники залишили Артуру багато розчулених відгуків і побажань удачі в майбутньому випуску шоу.

  • Буду з вами телепатично і підтримувати. Ви великий молодець
  • Артур, Ви найкращий на паркеті. Перемоги Вам
  • Люблю вашу сім'ю
  • Черговий шедевр! Браво фотографу, браво вашій родині!
  • Які ви милі
  • Порвіть всіх, мене вражає, як ви майже не спите і стільки роботи робите
  • Перемоги вам у всьому
  • Як мило
  • Чекаємо у фіналі

Нагадаємо, що Логай одружився зі своєю партнеркою по серіалу "Київ вдень і вночі" актрисою Євгенією Павленко в 2018 році. Пара виховує маленького сина, якого звуть Лев. Хлопчику два з половиною роки.

Раніше ми повідомляли, що учасник шоу "Танці з зірками" Максим Леонов потрапив у ДТП.

Також ми писали, що на "Танцях з зірками" співачка Власова зробила несподіване зізнання.

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