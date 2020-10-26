Молодая жена Павлика обнажилась на камеру и восхитила сеть

Супруга Виктора Павлика порадовала поклонников пикантным фото

Екатерина Репяхова поделилась со своими подписчиками откровенным фото, на котором она позировала топлес. На 26-летней жене Виктора Павлика была надета только одна юбка. Правда обнаженную грудь она прикрыла руками.

В руке Екатерина держит цветок, что добавило чувственности фотографии, которую она опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии. Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо. Кстати, какие у вас желания и мечты? У меня желание одно: поехать на гастроли на долго-долго", - написала жена Павлика.

Пользователи сети отреагировали на фото позитивно, и отметили, что девушка выглядит очень женственно и сексуально.

Какое нежное фото;

Красотка;

Катя, ты на фото не беспомощная. Ты красивая!

Вы очень красивая, умная и сильная девушка! Удачи вам, Катя! Все у вас будет хорошо!

Такая нежная.

Напомним, Екатерина Репяхова раскрыла детали начала романа с Виктором Павликом. Девушка призналась, что у них бывали сильные ссоры, после которых пара даже расходилась.

Ранее мы писали о том, что Репяхова сделала мощное заявление о своей внешности и залоге привлекательности. Она также рассказала о полезных советах от своей мамы, и показала нежное портретное фото со свадебной фотосессии.