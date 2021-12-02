Молодая жена Павлика умилила семейным фото и намекнула на второго ребенка

На снимке родители сидят на диване, придерживая сыночка, и счастливо улыбаются на камеру. Репяхова надела черное платье с открытыми плечами, а Павлик - темные джинсы и черную рубашку с принтом. Маленький Миша же наряжен в белую рубашку с бабочкой и штанишки с подтяжками.

За их спинами можно увидеть праздничные новогодние украшения и венки на стенах. Гордая мама поделилась достижениями сыночка.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик растрогали семейным кадром с сыночком (instagram.com/repyahovakate)

"Мишеньке 5,5 месяцев. На последнем визите педиатра (5 дней назад) Мишенька весил - 8,530 кг. А рост 71 см. Миша уже попробовал яблочко и банан. Ждём наши первые полгодика и Новый год", - написала Катя.

Подписчики засыпали ее умиленными комментариями.

Катя, у вас супер сім'я. Мішенька просто модель

Такие красивые

Міша вилитий татко

Очень красивая семья! Мишенька-просто солнышко! И удивительно, как с Вами, Катя, помолодел Виктор Франкович! Видно, что счастлив

Очаровательная семья

Какая красивая фотография... Вы выглядите великолепно

Какие вы молодцы. Прекрасная пара

Такие сладкие. Счастья

Гарна пара, чудова родина. Щастя вам!

Гарна сім'я, будьте щасливі

Дуже гарні, не хотіли б ще діток?

Ничего себе Миша кабасик такой

Позже в Instagram-stories Репяхова решила ответить на вопросы поклонников. Одним из них был вопрос о пополнении в семье. На что 27-летняя девушка призналась, что "очень хочет девочку и она обязательно будет".

Екатерина Репяхова заговорила о пополнении в семье (instagram.com/repyahovakate)