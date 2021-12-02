Молода дружина Павлика розчулила сімейним фото і натякнула на другу дитину

Молода дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася святковим сімейним знімком і розповіла про перші досягнення свого сина Міші.
На своїй сторінці в Instagram блогер поділилася фото з 55-річним чоловіком і 5,5-місячним сином.
На знімку батьки сидять на дивані, притримуючи синочка, і щасливо посміхаються на камеру. Репяхова одягла чорну сукню з відкритими плечима, а Павлик - темні джинси і чорну сорочку з принтом. Маленький Міша ж вбраний в білу сорочку з метеликом і штанці з підтяжками.
За їхніми спинами можна побачити святкові новорічні прикраси та вінки на стінах. Горда мама поділилася досягненнями синочка.
Катерина Репяхова і Віктор Павлік зворушили сімейним кадром з синочком (instagram.com/repyahovakate)
"Мишку 5,5 місяців. На останньому візиті педіатра (5 днів тому) Мішенька важив - 8,530 кг. А зріст 71 см. Міша вже спробував яблучко і банан. Чекаємо наші перші півроку і Новий Рік", - написала Катя.
Підписники засипали її розчуленими коментарями.
Пізніше в Instagram-stories Репяхова вирішила відповісти на питання шанувальників. Одним з них було питання про поповнення в родині. На що 27-річна дівчина зізналася, що "дуже хоче дівчинку і вона обов'язково буде".
Катерина Репяхова заговорила про поповнення в родині (instagram.com/repyahovakate)
Нагадаємо, раніше в скандал між колишнім і нинішнім подружжям втрутився Віктор Павлик. Він став на захист Катерини і звернувся до Лариси з проханням залишити його нинішню сім'ю в спокої.
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