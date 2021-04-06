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Молодеет на глазах: Ким Кардашьян восхитила неземной красотой на фото без макияжа

Автор: Lite

Ким Кардашьян продолжает делиться своими фото с отдыха. Причем в большинстве случаев - в откровенных купальниках. К тому же 40-летняя бизнесвумен практически перестала краситься, что сделало ее внешне юной и очаровательной.

Новые фото Ким заставили ее фанатов подумать, что она нашла способ повернуть время вспять.

Ким позирует в этот раз в черном купальнике необычной формы, который благодаря пикантным вырезам продемонстрировал все изгибы знаменитой фигуры звезды и ее осиную талию. Многодетная мама сидит на ступеньках, глядя в камеру с серьезным лицом. На котором, к слову, нет и грамма косметики. Благодаря этому она кажется невероятно юной и очаровательной. По всей видимости, этого эффекта и добивалась экс-супруга Канье Уэста.

Ким Кардашьян выглядит намного моложе без мейк-апа (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонник просто засыпали ее комплиментами: "Ты единственный человек, который может стареть наоброт", "Ты просто молодеешь", "Бомба", "Неземная", "Кимми без макияжа моя любимая", "Ты выглядишь лучше без макияжа", "Люблю тебя", "Королева", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Моя любимая"…

Ранее Ким показала, что она также стала уделять много времени спорту. Отсюда и заметно постройневшая фигура!

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Новости Украины Ким Кардашьянфигуракрасотамолодежь
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