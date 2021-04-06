Молодіє на очах: Кім Кардашьян захопила неземною красою на фото без макіяжу

Кім Кардашьян продовжує ділитися своїми фото з відпочинку. Причому в більшості випадків - у відвертих купальниках. До того ж 40-річна бізнесвумен практично перестала використовувати косметику, що зробило її зовні юною і чарівною.
Нові фото Кім змусили її фанатів подумати, що вона знайшла спосіб повернути час назад.
Кім позує цього разу в чорному купальнику незвичайної форми, який завдяки пікантним вирізам продемонстрував всі вигини знаменитої фігури зірки і її осину талію. Багатодітна мама сидить на сходах, дивлячись у камеру з серйозним обличчям. На якому, до речі, немає й грама косметики. Завдяки цьому вона здається неймовірно чарівною та юною. Як видно, цього ефекту і домагалася екс-дружина Каньє Уеста.
Шанувальник просто засипали її компліментами: "Ти єдина людина, яка може старіти навпаки", "Ти просто молодшаєш", "Бомба", "Неземна", "Кіммі без макіяжу моя улюблена", "Ти виглядаєш краще без макіяжу", "Люблю тебе", "Королева", "Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "Моя кохана"...
Раніше Кім показала, що вона також стала приділяти багато часу спорту. Звідси і помітно більш струнка фігура!