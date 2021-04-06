Молодіє на очах: Кім Кардашьян захопила неземною красою на фото без макіяжу

Кім Кардашьян продовжує ділитися своїми фото з відпочинку. Причому в більшості випадків - у відвертих купальниках. До того ж 40-річна бізнесвумен практично перестала використовувати косметику, що зробило її зовні юною і чарівною.

Кім позує цього разу в чорному купальнику незвичайної форми, який завдяки пікантним вирізам продемонстрував всі вигини знаменитої фігури зірки і її осину талію. Багатодітна мама сидить на сходах, дивлячись у камеру з серйозним обличчям. На якому, до речі, немає й грама косметики. Завдяки цьому вона здається неймовірно чарівною та юною. Як видно, цього ефекту і домагалася екс-дружина Каньє Уеста.

Кім Кардашьян виглядає набагато молодше без мейк-апу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальник просто засипали її компліментами: "Ти єдина людина, яка може старіти навпаки", "Ти просто молодшаєш", "Бомба", "Неземна", "Кіммі без макіяжу моя улюблена", "Ти виглядаєш краще без макіяжу", "Люблю тебе", "Королева", "Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "Моя кохана"...