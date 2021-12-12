MONATIK показал, как сыновья готовятся к Новому году: "один мамин, а другой папин"

6-летний Даниил и 4-летний Платон запечатлены на фоне красивой новогодней елки. Малыши довольно улыбаются и показывают на пальцах знак мира.

К слову, маленькие Монатики одеты весьма стильно - в трикотажный костюм и джинсы с рубашкой, а на головах у них красуются шапки. Видимо, любовь к головным уборам передалась малышам от папы.

MONATIK умилил праздничным снимком подросших сыновей (фото: instagram.com/monatik_official)

"Наряжая 2022-ую елку… Вы уже нарядили? Всем прекрасных выходных!" - написал MONATIK и добавил милые хештеги #МоиПацаны и #МояГордость.

Поклонники засыпали артиста умиленными комментариями и отметили, что младший сын просто его копия, а старший больше похож на маму - Ирину Демичеву.