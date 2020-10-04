Есть наш и мой: Илона Гвоздева откровенно рассказала о семейном бюджете

Победительница телешоу "Танцы со звездами-2018" Илона Гвоздева сейчас находится на последних месяцах беременности - уже второй для хореографа, которая вместе с мужем Иваном Хомячуком уже воспитывает дочку Валерию. Танцовщица частенько делится в сети откровениями и советами, связанными с беременностью и поддержанием формы.

А в новой публикации в Instagram Илона поделилась нежными семейными кадрами, а также рассказала о том, как в их семье распределяется бюджет.

На черно-белых фото Гвоздева позирует в обнимку с мужем и 4-летней дочуркой.

Хореограф поделилась, что у них с супругом два бюджета - семейный и личный. По ее словам, у каждого из них есть свои расходы и пожелания, на которые она или муж могут тратить собственные средства, не спрашивая разрешения партнера. При этом они не подсчитывают, кто из них больше зарабатывает.

"В нашей семье бюджет общий, но при этом у каждого из нас есть свой бизнес, свои растраты и свои пожелания, на которые мы тратим личные средства и при этом не советуемся друг с другом. Поэтому у нас практически не бывает разногласий по поводу денег, а также у нас не стоит остро вопрос, кто сколько зарабатывает и кто должен содержать семью. Мы сами устанавливаем правила и следуем им, независимо от каких-либо социальных рамок и клише", - отметила звезда паркета.

Илона Гвоздева растрогала сеть нежными фото с мужем и дочкой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также Илона пояснила, на что конкретно они обычно тратят разные части семейного бюджета. При этом в вопросах общей части траты всегда обсуждаются.

"Как говорится, есть бюджет НАШ и МОЙ. Наш бюджет - это масштабные покупки, путешествия семьей, большие праздники, коммунальные платежи, бытовые расходы, обслуживание машин и все, что касается дочери. Мы всегда с мужем обсуждаем это вместе и решаем, куда и сколько готовы потратить!



Бюджет каждого из нас - это наши личные потребности (салоны красоты, хобби, подарки, одежда, продукты, встречи с друзьями и так далее). При этом мы никогда друг друга не контролируем и не запрещаем тратить деньги на свои личные нужды! Такая система финансов работает в нашей семье с самого ее создания и нас это устраивает!" - подробно рассказала Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева призналась, почему никогда не снимется обнаженной и как к подобным фото относится ее муж.

К слову, звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева впервые рассказала о знакомстве с мужем.