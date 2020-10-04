Є наш і мій: Ілона Гвоздьова відверто розповіла про сімейний бюджет

Переможниця телешоу "Танці з зірками-2018" Ілона Гвоздьова зараз перебуває на останніх місяцях вагітності - вже другої для хореографа, яка разом з чоловіком Іваном Хомячуком вже виховує доньку Валерію. Танцівниця частенько ділиться в мережі одкровеннями і порадами, пов'язаними з вагітністю та підтриманням форми.

А в новій публікації у Instagram Ілона поділилася ніжними сімейними кадрами, а також розповіла про те, як у їхній родині розподіляється бюджет.

На чорно-білих фото Гвоздьова позує в обнімку з чоловіком і 4-річною донькою.

Хореограф поділилася, що у них з чоловіком два бюджети - сімейний та особистий. За її словами, у кожного з них є свої витрати і побажання, на які вона або чоловік можуть витрачати власні кошти, не питаючи дозволу партнера. При цьому вони не підраховують, хто з них більше заробляє.

"У нашій родині загальний бюджет, але при цьому в кожного з нас є свій бізнес, свої розтрати і свої побажання, на які ми витрачаємо власні кошти і при цьому не радимося один з одним. Тому у нас практично не буває розбіжностей з приводу грошей, а також у нас не стоїть гостро питання, хто скільки заробляє і хто повинен утримувати сім'ю. Ми самі встановлюємо правила і слідуємо їм, незалежно від будь-яких соціальних рамок і кліше", - зазначила зірка паркету.

Ілона Гвоздьова зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також Ілона пояснила, на що конкретно вони зазвичай витрачають різні частини сімейного бюджету. При цьому в питаннях загальної частини витрати завжди обговорюються.

"Як кажуть, є бюджет НАШ і МІЙ. Наш бюджет - це масштабні покупки, подорожі сім'єю, великі свята, комунальні платежі, побутові витрати, обслуговування машин і все, що стосується дочки. Ми завжди з чоловіком обговорюємо це разом і вирішуємо, куди і скільки готові витратити!



Бюджет кожного з нас - це наші особисті потреби (салони краси, хобі, подарунки, одяг, продукти, зустрічі з друзями і так далі). При цьому ми ніколи один одного не контролюємо і не забороняємо витрачати гроші на свої особисті потреби! Така система фінансів працює в нашій родині з самого її створення і нас це влаштовує!" - докладно розповіла Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зізналася, чому ніколи не зніметься оголеною і як до подібних фото відноситься її чоловік.

До речі, зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вперше розповіла про знайомство з чоловіком.