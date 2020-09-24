Мой: Слава Каминская в кожаном платье вышла в свет с Дмитрием Дикусаром

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после вылета из шоу "Танцы со звездами 2020" не прекратила общение со своим партнером Дмитрием Дикусаром. Певица продолжала публиковать провокационные фото с танцовщиком и даже показала совместную тренировку у нее дома, что вызвало новую волну слухов о романе пары.

Что ж, теперь артистка вновь подогрела их - ведь они с Дмитрием вместе вышли в свет! Совместным снимком Слава поделилась на своей странице в Instagram.

Эффектная пара появилась на презентации шоу "Маскарад", которое стартует на канале "1+1" уже 26 сентября. Для выхода в свет Каминская выбрала соблазнительное черное кожаное платье с рукавами-буфами, а дополнила лук белой сумочкой и массивными серьгами. Волосы она собрала в гладкий хвост, а также сделала макияж с акцентом на красные губы.

Дикусар же был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а также в очках.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар взволновали совместным появлением на публике (фото: instagram.babaslavka)

"Мой. Партнёр, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ничто не бывает так вовремя, как человек. С его плечом, поддержкой и умными мыслями", - трогательно подписала фото певица.

Пользователи сети тут же принялись обсуждать возможные отношения между звездами и отметили, что они отлично смотрятся вместе.

Красиво смотритесь

Вот смотришь на Дмитрия и видно по человеку, что он порядочный и очень добрый человек. Бывает же такое

Я была бы безумно рада если бы вы были парой

По ходу на носу 4 брак

Такая красивая пара

Мистер и Миссис

Счастья вам , вы это заслужили !

То , что похожи , это видно точно. Очень красивая пара бы вышла . Все в руках Господа а его пути неисповедимы

Красивый, интеллигентный парень, каких сейчас так мало..очень импонирует и нравится!))

Вы идеальная пара!!! Слава, вы крутая, Дима суперовый!!! Дай Бог чтобы всё сложилось!!!!

Очень красивая и такая гармоничная пара. Счастья вам и прекрасной любви.

Вот это пара, как пазл сложилась. шикарной женщины все шикарно - наглядный пример

Напомним, Каминская заинтриговала домашним видео с Дикусаром после Танцев со звездами 2020 и вызвала слухи о возможной свадьбе.