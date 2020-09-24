Мой: Слава Каминская в кожаном платье вышла в свет с Дмитрием Дикусаром

Пара эффектно появилась на публике вместе
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после вылета из шоу "Танцы со звездами 2020" не прекратила общение со своим партнером Дмитрием Дикусаром. Певица продолжала публиковать провокационные фото с танцовщиком и даже показала совместную тренировку у нее дома, что вызвало новую волну слухов о романе пары.
Что ж, теперь артистка вновь подогрела их - ведь они с Дмитрием вместе вышли в свет! Совместным снимком Слава поделилась на своей странице в Instagram.
Эффектная пара появилась на презентации шоу "Маскарад", которое стартует на канале "1+1" уже 26 сентября. Для выхода в свет Каминская выбрала соблазнительное черное кожаное платье с рукавами-буфами, а дополнила лук белой сумочкой и массивными серьгами. Волосы она собрала в гладкий хвост, а также сделала макияж с акцентом на красные губы.
Дикусар же был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а также в очках.
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар взволновали совместным появлением на публике (фото: instagram.babaslavka)
"Мой. Партнёр, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ничто не бывает так вовремя, как человек. С его плечом, поддержкой и умными мыслями", - трогательно подписала фото певица.
Пользователи сети тут же принялись обсуждать возможные отношения между звездами и отметили, что они отлично смотрятся вместе.
Напомним, Каминская заинтриговала домашним видео с Дикусаром после Танцев со звездами 2020 и вызвала слухи о возможной свадьбе.