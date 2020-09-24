Мій: Слава Камінська в шкіряній сукні вийшла у світ з Дмитром Дікусаром

Пара ефектно з'явилася на публіці разом
Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська після вильоту з шоу "Танці з зірками 2020" не припинила спілкування зі своїм партнером Дмитром Дікусаром. Співачка продовжувала публікувати провокаційні фото з танцівником і навіть показала спільне тренування у неї вдома, що викликало нову хвилю чуток про роман пари.
Що ж, тепер артистка знову підігріла їх - адже вони з Дмитром разом вийшли в світ! Спільним знімком Слава поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ефектна пара з'явилася на презентації шоу "Маскарад", яке стартує на каналі "1+1" вже 26 вересня. Для виходу в світ Камінська вибрала спокусливе чорне шкіряне плаття з рукавами-буфами, а доповнила лук білою сумочкою і масивними сережками. Волосся вона зібрала в гладкий хвіст, а також зробила макіяж з акцентом на червоні губи.
Дікусар ж був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою, а також в окулярах.
Слава Камінська і Дмитро Дікусар схвилювали спільною появою на публіці (фото: instagram.babaslavka)
"Мій. Партнер, вчитель, психолог, друг, partner in crime. Ніщо не буває так вчасно, як людина. З його плечем, підтримкою і розумними думками", - зворушливо підписала фото співачка.
Користувачі мережі тут же почали обговорювати можливі відносини між зірками і зазначили, що вони відмінно виглядають разом.
Нагадаємо, Камінська заінтригувала домашнім відео з Дікусаром після Танців з зірками 2020 і викликала чутки про можливе весілля.