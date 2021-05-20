Моя гордость и мое сердце: Добрынин и Квиткова отмечают первую годовщину брака

Как сообщила пара, они решили на годовщину поехать за город и побыть только вдвоем. А перед этим устроили себе препати и полакомились пиццей.

Добрынин опубликовал два ярких фото из семейной фотосессии, на которых они с Квитковой позируют в джинсах и нижнем белье. При этом девушка расстегнула пуговицы штанов, демонстрируя свой внушительный беременный животик.

Даша Квиткова и Никита Добрынин покорили милым семейным фотосетом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Завтра у нас важный день. Годовщина. Решили устроить себе небольшое препати", - подписал кадры экс-Холостяк.

.Даша же выложила нежное постельное видео с любимым из отеля, в котором они остановились. Пара нежится в кровати у горящего камина, при этом Никита гладит жену по руке и бедру, после чего они целуются.

"Ровно год назад из-за карантина мы перенесли нашу свадьбу, но решили не переносить дату росписи. Муж и жена уже целый год. Мы с тобой так выросли, столько успели сделать и пережить, а сколько всего ждёт нас еще впереди. Ты моя гордость и мое сердце. Давай до 110 и 100", - трогательно обратилась к возлюбленному Квиткова.

А в сториз оба они показали снимки со своей свадьбы год назад.

Даша Квиткова и Никита Добрынин празднуют первую годовщину брака (фото: instagram.com/kvittkova)

Подписчики не прошли мимо и засыпали пару поздравлениями и душевными пожеланиями.