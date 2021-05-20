Моя гордість і моє серце: Добринін і квіткова відзначають першу річницю шлюбу

Як повідомила пара, вони вирішили на річницю поїхати за місто і побути тільки удвох. А перед цим влаштували собі препаті і поласували піцою.

Добринін опублікував два яскравих фото з сімейної фотосесії, на яких вони з Квітковою позують в джинсах і нижній білизні. При цьому дівчина розстебнула гудзики штанів, демонструючи свій значний вагітний животик.

Даша Квіткова і Микита Добринін підкорили милим сімейним фотосетом (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Завтра у нас важливий день. Річниця. Вирішили влаштувати собі невелике препаті", - підписав кадри екс-Холостяк.

.Даша ж виклала ніжне постільна відео з коханим з готелю, в якому вони зупинилися. Пара ніжиться в ліжку біля палаючого каміна, при цьому Микита гладить дружину по руці і стегну, після чого вони цілуються.

"Рівно рік тому через карантин ми перенесли наше весілля, але вирішили не переносити дату розпису. Чоловік і дружина вже цілий рік. Ми з тобою так виросли, стільки встигли зробити і пережити, а скільки всього чекає нас ще попереду. Ти моя гордість і моє серце. Давай до 110 і 100", - зворушливо звернулася до коханого Квіткова.

А в сторіз обидва вони показали знімки зі свого весілля рік тому.

Даша Квіткова і Микита Добринін святкують першу річницю шлюбу (фото: instagram.com/kvittkova)

Підписники не пройшли повз і засипали пару привітаннями і душевними побажаннями.