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Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике

Новина українською →
Турция, Вторник 03 августа 2021 11:42
Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают с сыном Ваней в Турции. Беременная ведущая наслаждается прекрасным временем в предвкушении появления на свет малыша. Она с удовольствием демонстрирует на камеру купальники и аккуратный растущий животик – поклонники телезвезды предполагают, что она ждет девочку, также о дочке мечтает и муж Кати.

Ведущая запостила в Instagram свежее фото в белоснежном слитном дельном купальнике. Пляжный образ дополняет шляпка и нитка жемчуга плюс золотая цепочка с кулоном.

"Літо мчить з шаленою швидкістю, але цьго літа відчувається час інакше, адже щодня наближаємося до знайомства з новою людиною. Ps нова навичка в позуванні, стати так, щоб проглядалась талія", - написала ведущая.

"Моя красавица", - отреагировал на пляжное фото жены Юрий.

Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике

Катя научилась эффектно позировать, скрывая животик (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Кати заверили, что она выглядит прекрасно, а беременность ее лишь больше красит.

  • Какая же вы красивая
  • Вам так идет беременность
  • Катерина, ты идеально выглядишь
  • Так талия таки есть, несмотря, ни на что
  • Ваша талия, даже с беременность, выглядит шикарно
  • Катюша, вы хорошая и изысканная и люксовая в любой позе и платья. Внутренняя свет, подчеркивает вашу красоту, ее ничто не может испортить
  • Катенька , Вы просто прелесть
  • У Вас очень круто получается прятать животик. Я всегда, когда смотрю фото, не сразу его замечаю. Только некоторые фото показывают явно
  • Катя, и у Вас это замечательно выходит!

Также Катя показала романтичные кадры с мужем и милые совместные снимки с младшим сыночком Ваней.

Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике

Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике

Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике

Моя красотка: Горбунов восхитился новым навыком Осадчей в белоснежном купальнике

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном весело отдыхают в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали парные образы в вышиванках на морском берегу.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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