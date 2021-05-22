Моя сладкая девочка: Светлана Лобода показала редкие фото с Тильдой в честь ее 3-летия

Один из кадров был сделан чуть ли не в первый месяц после появления малышки на свет - на нем Светлана нежно прижимает новорожденную дочь к груди.

Лобода также выложила несколько новых фото Тильды в профиль и снимки с отдыха. Есть на некоторых из них и старшая дочь певицы - 10-летняя Евангелина.

"Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива , что ты у меня есть!!!! Люблю тебя , моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю", - нежно обратилась к дочери 38-летняя Светлана.

Светлана Лобода поделилась серией архивных кадров с дочерью Тильдой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры артистки засыпали маленькую именинницу поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.

С именинницей поздравляем всю семью

Самая сладкая, с днём рождения

С Днём Рождения прекрасную малышку и невероятную Маму

Поздравляю дочурку и прекрасную мамочку

С днём рождения твою лапочку

С Днём Рождения, наша конфеточка!!! Как же летит время, уже три!!!

Боже!!! Какие фото! Поздравляю принцессу! Какое счастье

Такая красотка, с днём рождения, Тилечка. расти здоровой!

Какая Тиля всё-таки замечательная малышка! С днём рождения! Пусть эта конфетка вырастет самой счастливой

С Днём Рождения малышку. Пусть растёт такой же прекрасной как мама!

Сладкая булочка

Какая крошка сладкая на 1 фото

Красавицы

Напомним, что личность отца младшей дочери Светлана Лобода по-прежнему держит в секрете. Многие поклонники уверены, что певица родила ребенка от фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которой ей в свое время приписывали роман. Да и имя у девочки весьма красноречивое. К слову, ни его отцовство, ни роман с ним Лобода никогда не подтверждала, однако прямо и не отрицала.