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Моя сладкая девочка: Светлана Лобода показала редкие фото с Тильдой в честь ее 3-летия

Автор: Марина Настевич

Светлана Лобода долго скрывала лицо младшей дочери Тильды и лишь недавно впервые показала его - да и то лишь частично. 21 мая у певицы праздник - малышке исполнилось три года. По этому случаю поп-звезда поделилась серией редких кадров с дочкой из домашнего архива, которые сопроводила трогательным поздравлением.

Трепетные снимки с Тильдой, начиная с младенчества, артистка разместила на своей странице в Instagram.

Один из кадров был сделан чуть ли не в первый месяц после появления малышки на свет - на нем Светлана нежно прижимает новорожденную дочь к груди.

Лобода также выложила несколько новых фото Тильды в профиль и снимки с отдыха. Есть на некоторых из них и старшая дочь певицы - 10-летняя Евангелина.

"Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива , что ты у меня есть!!!! Люблю тебя , моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю", - нежно обратилась к дочери 38-летняя Светлана.

Светлана Лобода поделилась серией архивных кадров с дочерью Тильдой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры артистки засыпали маленькую именинницу поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.

  • С именинницей поздравляем всю семью
  • Самая сладкая, с днём рождения
  • С Днём Рождения прекрасную малышку и невероятную Маму
  • Поздравляю дочурку и прекрасную мамочку
  • С днём рождения твою лапочку
  • С Днём Рождения, наша конфеточка!!! Как же летит время, уже три!!!
  • Боже!!! Какие фото! Поздравляю принцессу! Какое счастье
  • Такая красотка, с днём рождения, Тилечка. расти здоровой!
  • Какая Тиля всё-таки замечательная малышка! С днём рождения! Пусть эта конфетка вырастет самой счастливой
  • С Днём Рождения малышку. Пусть растёт такой же прекрасной как мама!
  • Сладкая булочка
  • Какая крошка сладкая на 1 фото
  • Красавицы

Напомним, что личность отца младшей дочери Светлана Лобода по-прежнему держит в секрете. Многие поклонники уверены, что певица родила ребенка от фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которой ей в свое время приписывали роман. Да и имя у девочки весьма красноречивое. К слову, ни его отцовство, ни роман с ним Лобода никогда не подтверждала, однако прямо и не отрицала.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода подала в суд на пластического хирурга, который засветил видео с операции.

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