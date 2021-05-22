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Моя солодка дівчинка: Світлана Лобода показала рідкісні фото з Тільдою на честь її 3-річчя

Автор: Марина Настевич

Світлана Лобода довго приховувала обличчя молодшої дочки Тільди і лише недавно вперше показала його - та й то лише частково. 21 травня у співачки свято - малятку виповнилося три роки. З цієї нагоди поп-зірка поділилася серією рідкісних кадрів з донькою з домашнього архіву, які супроводила зворушливим привітанням.

Трепетні знімки з Тільдою, починаючи з дитинства, артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Один з кадрів був зроблений мало не в перший місяць після появи малятка на світ - на ньому Світлана ніжно притискає новонароджену дочку до грудей.

Лобода також виклала кілька нових фото Тільди в профіль і знімки з відпочинку. Є на деяких з них і старша дочка співачки - 10-річна Євангеліна.

"Моя любов, тобі сьогодні три роки! Як невблаганно швидко біжить час. І як же я щаслива, що ти у мене є!!!! Люблю тебе, моя солодка дівчинка. Мій солодкий цукор. Дуже люблю", - ніжно звернулася до дочки 38-річна Світлана.

Світлана Лобода поділилася серією архівних кадрів з дочкою Тільдою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фоловери артистки засипали маленьку іменинницю привітаннями і теплими побажаннями в коментарях.

  • З іменинницею вітаємо всю сім'ю
  • Найсолодша, з днем народження
  • З Днем Народження прекрасну дитину і неймовірну Маму
  • Вітаю доньку і прекрасну матусю
  • З днем народження твою лапочку
  • З Днем народження, наша цукерочка!!! Як же летить час, вже три!!!
  • Боже!!! Які фото! Вітаю принцесу! Яке щастя
  • Така красуня, з днем народження, Тілечка. рости здоровою!
  • Яка Тіля все-таки чудова дівчинка! З днем народження! Нехай ця цукерка виросте найщасливішою
  • З Днем Народження дитину. Нехай росте такою ж прекрасною як мама!
  • Солодка булочка
  • Яка крихта солодка на 1 фото
  • Красуня

Нагадаємо, що особистість батька молодшої дочки Світлана Лобода як і раніше тримає в секреті. Багато шанувальників впевнені, що співачка народила дитину від фронтмена німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна, з якою їй свого часу приписували роман. Та й ім'я у дівчинки вельми красномовне. До слова, ні його батьківство, ні роман з ним Лобода ніколи не підтверджувала, проте прямо і не заперечувала.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода подала в суд на пластичного хірурга, який засвітив відео з операції.

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