Моя солодка дівчинка: Світлана Лобода показала рідкісні фото з Тільдою на честь її 3-річчя

Один з кадрів був зроблений мало не в перший місяць після появи малятка на світ - на ньому Світлана ніжно притискає новонароджену дочку до грудей.

Лобода також виклала кілька нових фото Тільди в профіль і знімки з відпочинку. Є на деяких з них і старша дочка співачки - 10-річна Євангеліна.

"Моя любов, тобі сьогодні три роки! Як невблаганно швидко біжить час. І як же я щаслива, що ти у мене є!!!! Люблю тебе, моя солодка дівчинка. Мій солодкий цукор. Дуже люблю", - ніжно звернулася до дочки 38-річна Світлана.

Світлана Лобода поділилася серією архівних кадрів з дочкою Тільдою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фоловери артистки засипали маленьку іменинницю привітаннями і теплими побажаннями в коментарях.

З іменинницею вітаємо всю сім'ю

Найсолодша, з днем народження

З Днем Народження прекрасну дитину і неймовірну Маму

Вітаю доньку і прекрасну матусю

З днем народження твою лапочку

З Днем народження, наша цукерочка!!! Як же летить час, вже три!!!

Боже!!! Які фото! Вітаю принцесу! Яке щастя

Така красуня, з днем народження, Тілечка. рости здоровою!

Яка Тіля все-таки чудова дівчинка! З днем народження! Нехай ця цукерка виросте найщасливішою

З Днем Народження дитину. Нехай росте такою ж прекрасною як мама!

Солодка булочка

Яка крихта солодка на 1 фото

Красуня

Нагадаємо, що особистість батька молодшої дочки Світлана Лобода як і раніше тримає в секреті. Багато шанувальників впевнені, що співачка народила дитину від фронтмена німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна, з якою їй свого часу приписували роман. Та й ім'я у дівчинки вельми красномовне. До слова, ні його батьківство, ні роман з ним Лобода ніколи не підтверджувала, проте прямо і не заперечувала.