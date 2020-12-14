Вас можно поздравить? Молодую жену Виктора Павлика заподозрили в беременности

Новая, молодая жена украинского певца Виктора Павлика продолжает наслаждаться семейной жизнью с супругом. Девушка, которая работала у исполнителя концертным директором, разными способами интригует подписчиков.

На этот раз фанаты заподозрили Катерину Павлик (Репьяхову) в беременности. Дело в том, что в последнее время ее формы немного округлились и украинцы думают, что скоро Катя подарит первенца Павлику.

На днях Репьяхова опубликовала в Instagram фотографию с любимым мужем в лифте. На снимке она в куртке, которая заметно подчеркивает округлившийся живот.

"Идем на почту", - подписала Катерина кадр.

Катерина Павлик с мужем Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Фанаты под последними фото Катерины в соцсети уже задают вопросы, можно ли ее поздравить со счастливой новостью, но она пока сохраняет молчание.

Нежное фото. Что-то изменилось, но не могу понять что.

Мне вообще кажется, что Катя беременна.

Вас можно поздравить?

Как мы ранее писали, жена Виктора Павлика Катерина Репьяхова призналась, что ее муж запрещает ей встречаться со своими друзьями мужчинами в вечернее время. Он предлагает ей организовывать такие встречи днем.

Напомним, Екатерина Репяхова раскрыла детали начала романа с мужем. Она призналась, что бурно ссорилась с артистом, и они даже расходилась. Также она рассказала, что певец ревновал ее и даже показала, к кому.