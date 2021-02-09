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Можно смотреть вечно: Юлия Санина в маленьком черном платье и с ярким макияжем взорвала сеть красотой

Автор: Lite

Украинская певица Юлия Санина еще во время участия в шоу "Танцы со звездами" признавалась: она обожает перевоплощаться. Так что, когда певица восхитила непривычным для не нее образом, яркий макияж и короткое платье делают певицу буквально другим человеком, фанаты не удивились.

Коротенькое обработанное видео Санина запостила в своем Instagram.

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На видео Юлия стоит в коротком черном платье. Украшения - колье на шее и браслет на руках - выгодно подчеркивают весь образ. Локоны Саниной стилисты уложили в духе голливудских фильмов "золотого века".

Юлия Санина (видео: instagram.com/the_hardkiss/)

Поклонники Саниной написали под видео, что на него можно смотреть вечно, а еще добавили, что Юлия - "сильно красивая", как в известном хите.

Напомним, Юлия Санина умилила фанатов фото со своей девочкой на руках: просто две бусинки.

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Новости Украины Юлия СанинапевецТанцы со звездами
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