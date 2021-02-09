Можна дивитись вічно: Юлія Саніна в маленькому чорному платті і з яскравим макіяжем підірвала мережу красою

Українська співачка Юлія Саніна ще під час участі в шоу "Танці з зірками" зізнавалася: вона обожнює перевтілюватися. Тож, коли співачка захопила незвичним для неї луком, яскравий макіяж і коротке плаття роблять співачку буквально іншою людиною, фанати не здивувалися.

На відео Юлія варто в короткій чорній сукні. Прикраси - кольє на шиї і браслет на руках - вигідно підкреслюють весь образ. Локони Саніної стилісти поклали в дусі голлівудських фільмів "золотого століття".

Юлія Саніна (відео: instagram.com/the_hardkiss/)

Шанувальники Саніної написали під відео, що на нього можна дивитися вічно, а ще додали, що Юлія - "дуже красива", як у відомому хіті.