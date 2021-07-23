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Мурашки по коже: Квиткова выложила трогательное видео появления на свет их с Добрыниным сына

Автор: Марина Настевич

13 июня Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями - на свет появился их сын Лев. Пара с самого начала показала лицо малыша, а также откровенно делится с поклонниками деталями важной ночи и первых дней их родительства. Молодая мама опубликовала невероятно трогательное видео родов.

Трепетный черно-белый видеоролик Квиткова выложила на своей странице в Instagram.

У пары получился настоящий мини-фильм о том, как же появился на свет их ребенок. В видео запечатлена беременная Даша в воде и под водой - она символично плывет вверх, к свету, после чего появляются кадры из роддома.

Маленького Льва сняли сразу после рождения, а также запечатлели слезы его счастливых родителей и первые минуты вместе. Отметим, что роды были партнерские и Добрынин каждую минуту находился рядом с женой.

"Как на свет появился наш лучший человек. Наш подарок, наша душа и наш мир", - трогательно написала Квиткова.

Всего за час ролик набрал сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев. Пользователи сети признаются, что вышло очень красиво и трогательно до слез.

  • Як же це зворушливо
  • Это видео может быть каким то социальным роликом, очень красиво
  • Когда Никита всплакнул - я тоже не удержалась, это ооочень трогательно
  • Какие у Никиты эмоции!!!
  • Круто, я аж заплакала
  • Самое трогательное видео, которое я видела, за последнее время
  • Это очень трогательно и невероятно красиво
  • Як ніжно... Бережіть один одного
  • Какое видео! Аж мурашки по коже
  • Ваууу…до мурашок
  • Аж слезы пошли
  • Неймовірне відео
  • Что-то нереальное
  • Вы прекрасны
  • Як це прекрасно

Напомним, ранее Никита Добрынин рассказал о партнерских родах и умилил нежным фото с сыночком.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова