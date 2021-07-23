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Мурашки по шкірі: Квіткова виклала зворушливе відео появи на світ їх з Добриніним сина

Автор: Марина Настевич

13 червня Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками - на світ з'явився їх син Лев. Пара з самого початку показала обличчя малюка, а також відверто ділиться з шанувальниками деталями важливої ночі і перших днів їх батьківства. Молода мама опублікувала неймовірно зворушливе відео пологів.

Трепетний чорно-білий відеоролик Квіткова виклала на своїй сторінці в Instagram.

У пари вийшов справжній міні-фільм про те, як же з'явилася на світ їх дитина. У відео відображена вагітна Даша у воді і під водою - вона символічно пливе вгору, до світла, після чого з'являються кадри з пологового будинку.

Маленького Лева зняли відразу після народження, а також відобразили сльози його щасливих батьків і перші хвилини разом. Відзначимо, що пологи були партнерські і Добринін кожну хвилину перебував поруч з дружиною.

"Як на світ з'явилася наша найкраща людина. Наш подарунок, наша душа і наш світ", - зворушливо написала Квіткова.

Всього за годину ролик набрав сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів. Користувачі мережі зізнаються, що вийшло дуже красиво і зворушливо до сліз.

  • Як же це зворушливо
  • Це відео може бути якимось соціальним роликом, дуже красиво
  • Коли Микита поплакав - я теж не втрималася, це дуууже зворушливо
  • Які у Микити емоції!!!
  • Круто, я аж заплакала
  • Саме зворушливе відео, яке я бачила, за останній час
  • Це дуже зворушливо і неймовірно красиво
  • Як ніжно... Бережіть один одного
  • Яке відео! Аж мурашки по шкірі
  • Ваууу ... до мурашок
  • Аж сльози пішли
  • Неймовірне відео
  • Щось нереальне
  • Ви прекрасні
  • Як це прекрасно

Нагадаємо, раніше Микита Добринін розповів про партнерські пологи і розчулив ніжним фото з синочком.

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Микита ДобринінДаша Квиткова