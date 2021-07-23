Мурашки по шкірі: Квіткова виклала зворушливе відео появи на світ їх з Добриніним сина

У пари вийшов справжній міні-фільм про те, як же з'явилася на світ їх дитина. У відео відображена вагітна Даша у воді і під водою - вона символічно пливе вгору, до світла, після чого з'являються кадри з пологового будинку.

Маленького Лева зняли відразу після народження, а також відобразили сльози його щасливих батьків і перші хвилини разом. Відзначимо, що пологи були партнерські і Добринін кожну хвилину перебував поруч з дружиною.

"Як на світ з'явилася наша найкраща людина. Наш подарунок, наша душа і наш світ", - зворушливо написала Квіткова.

Всього за годину ролик набрав сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів. Користувачі мережі зізнаються, що вийшло дуже красиво і зворушливо до сліз.