Муж целует каждую складочку: Даша Квиткова показала фигуру после родов

Даша запечатлена на кухне в черном нижнем белье со специальным бандажом на животе и белой рубашке. В руках она держит чашку с чаем.

Даша Квиткова честно показала тело после родов (фото: instagram.com/kvittkova)

Девушка призналась, что очень переживает из-за своей далекой от совершенства фигуры и хочет поскорее ее вернуть, однако муж очень ее поддерживает.

"После беременности невероятно важна поддержка мужа. Честное слово, я бы уже забилась в угол и рыдала горькими слезами от своего вида в зеркале. Каждый день муж говорит мне около тысячи комплиментов, целует каждую складочку или ямочку на моем теле. Я знаю, что этот период нужно просто пережить и все обязательно восстановится, просто сейчас на фоне гормонов - так важна поддержка любящего человека", - поделилась Квиткова.

Она уже начала предпринимать первые шаги для возвращения в форму, а как только разрешат - займется спортом.



"Начинать активно заниматься спортом мне можно будет через месяц, а пока я каждый день ношу бандаж, который помогает моему животику уходить быстрее, убрала из рациона все жаренное, мучное и сладкое. На весах цифра тает и я этому рада", - рассказала девушка.

К слову, ранее в сториз супруга Добрынина показала большую складку на своем животе и рассекретила вес через 10 дней после родов - 69 килограммов.

Даша Квиткова недовольна своим животом после родов (фото: instagram.com/kvittkova)