Чоловік цілує кожну складочку: Даша Квіткова показала фігуру після пологів

Даша зображена на кухні в чорній нижній білизні зі спеціальним бандажем на животі і білій сорочці. В руках вона тримає чашку з чаєм.

Даша Квіткова чесно показала тіло після пологів (фото: instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася, що дуже переживає через свою далеку від досконалості фігуру і хоче скоріше її повернути, проте чоловік дуже її підтримує.

"Після вагітності неймовірно важлива підтримка чоловіка. Чесне слово, я б вже забилася в кут і ридала гіркими сльозами від свого вигляду в дзеркалі. Кожен день чоловік говорить мені близько тисячі компліментів, цілує кожну складочку або ямочку на моєму тілі. Я знаю, що цей період потрібно просто пережити і все обов'язково відновиться, просто зараз на тлі гормонів - так важлива підтримка люблячої людини", - поділилася Квіткова.

Вона вже почала робити перші кроки для повернення у форму, а як тільки дозволять - займеться спортом.



"Починати активно займатися спортом мені можна буде через місяць, а поки я кожен день ношу бандаж, який допомагає моєму животику йти швидше, прибрала з раціону все смажене, борошняне і солодке. На вагах цифра тане і я цьому рада", - розповіла дівчина.

До слова, раніше в сторіз дружина Добриніна показала велику складку на своєму животі і розсекретила вагу через 10 днів після пологів - 69 кілограмів.

Даша Квіткова незадоволена своїм животом після пологів (фото: instagram.com/kvittkova)