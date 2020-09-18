Музыкальная исповедь: Тина Кароль выпустила альбом и клип-трилогию "Найти своих"

Новый альбом певица посвятила своему 15-летнему творческому пути
Украинская поп-дива Тина Кароль в свой юбилейный год, посвященный 15-летию на сцене, выпустила новый альбом и презентовала клип-трилогию "Найти своих", состоящий из трех заглавных песен одноименного нового альбома.
Этот необычный мини-фильм является эмоциональным пазлом, который складывается в ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?"
Кароль исполнила в трилогии роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина спасательный круг, для других справедливый приговор. Счастье в жизни каждого человека состоит в обретении.
Режиссер трилогии Стас Морозов объединяет в одну цельную историю три песни-признания певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо". Самая масштабная видеоработа певицы является в тоже время ее самой хрупкой музыкальной исповедью.
"Найти своих - это счастье, потерять - испытание. Но обретение "своих" возможно только тогда, когда перестаешь искать", - говорит Тина, которая своих людей, преданных поклонников, давно нашла.
Отметим, что обложкой альбома "Найти своих" стала скульптура знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарыка, который, будучи вдохновленным Тиной Кароль, изобразил певицу в образе сильфа, стоящей на земле на двух хрупких перьях своих крыльев.
"Тина Кароль - единственная певица, которая является одновременно и творцом, и музой", - прокомментировал скульптор вдохновение в создании этой знаковой работы.
Тина Кароль показала кадры из клипа-трилогии "Найти своих" (фото: пресс-служба)
Поклонники Кароль бурно выражают свои эмоции в комментариях под видео.
Напомним, ранее Тина Кароль рассекретила свой вес и рассказала о режиме питания.
Также сообщалось, что Тина Кароль ошеломила откровенным нарядом с глубоким декольте на шоу Танцы со звездами 2020.