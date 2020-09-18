Музыкальная исповедь: Тина Кароль выпустила альбом и клип-трилогию "Найти своих"

Украинская поп-дива Тина Кароль в свой юбилейный год, посвященный 15-летию на сцене, выпустила новый альбом и презентовала клип-трилогию "Найти своих", состоящий из трех заглавных песен одноименного нового альбома.

Этот необычный мини-фильм является эмоциональным пазлом, который складывается в ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?"

Кароль исполнила в трилогии роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина спасательный круг, для других справедливый приговор. Счастье в жизни каждого человека состоит в обретении.

Режиссер трилогии Стас Морозов объединяет в одну цельную историю три песни-признания певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо". Самая масштабная видеоработа певицы является в тоже время ее самой хрупкой музыкальной исповедью.

"Найти своих - это счастье, потерять - испытание. Но обретение "своих" возможно только тогда, когда перестаешь искать", - говорит Тина, которая своих людей, преданных поклонников, давно нашла.

Отметим, что обложкой альбома "Найти своих" стала скульптура знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарыка, который, будучи вдохновленным Тиной Кароль, изобразил певицу в образе сильфа, стоящей на земле на двух хрупких перьях своих крыльев.

"Тина Кароль - единственная певица, которая является одновременно и творцом, и музой", - прокомментировал скульптор вдохновение в создании этой знаковой работы.

Тина Кароль показала кадры из клипа-трилогии "Найти своих" (фото: пресс-служба)

Поклонники Кароль бурно выражают свои эмоции в комментариях под видео.

Дуже круто. Особливо сподобалися перші дві пісні. Моя улюблена українська артистка.

Кожна пісня наповнена глибоким змістом, дуже інтелектуальна музика, яка не всім зайде ) Але як назва альбому, так і пісні знайдуть" своїх " поціновувачів!) Тіно, ви неймовірно талановита людина. Спасибі вам за вашу творчість, клопітку роботу та цілеспрямованість. Браво!))

Це неймовірно красиво та душевно! "Твої завжди з тобою"!

Тина, это неизведанный Космос, это сложившийся бренд, который она создала сама, на протяжении долгих лет, сумев притягивать к себе однозначно лучших и создавать, творить... Поражает ее сила!—сила духа, сила мысли, сила любви и голоса... таких, как она больше нет. Точка.

Це втілення мистецтва у чистому вигляді!!!

Все, що робить Тіна дуже професійно і має глибокий зміст. Перше прослухування-шок! Друге-кайф. І з кожним разом хочеться слухати ще і ще.

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