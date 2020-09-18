Музична сповідь: Тіна Кароль випустила альбом і кліп-трилогію "Знайти своїх"

Українська поп-діва Тіна Кароль у свій ювілейний рік, присвячений 15-річчю на сцені, випустила новий альбом і презентувала кліп-трилогію "Знайти своїх", що складається з трьох заголовних пісень нового однойменного альбому.

Цей незвичайний міні-фільм є емоційним пазлом, який складається у відповідь на запитання: "У чому полягає щастя?"

Кароль виконала в трилогії роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ. Для одних Тіна рятувальний круг, для інших справедливий вирок. Щастя в житті кожної людини полягає в набутті.

Режисер трилогії Стас Морозів об'єднує в одну цільну історію три пісні-визнання співачки: "Знайти своїх", "Човник" та "Небо". Наймасштабніша відеоробота співачки є в той же час її крихкою музичною сповіддю.

"Знайти своїх - це щастя, втратити - випробування. Але набуття "своїх" можливо тільки тоді, коли перестаєш шукати", - каже Тіна, яка своїх людей, відданих шанувальників, давно знайшла.

Зазначимо, що обкладинкою альбому "Знайти своїх" стала скульптура знаменитого українського скульптора Володимира Цісарика, який, будучи натхненним Тіною Кароль, зобразив співачку в образі сильфа, що стоїть на землі на двох тендітних пір'їнах своїх крил.

"Тіна Кароль - єдина співачка, яка є одночасно і творцем, і музою", - прокоментував скульптор натхнення у створенні цієї знакової роботи.

Тіна Кароль показала кадри з кліпу-трилогії "Знайти своїх" (фото: прес-служба)

Шанувальники Кароль бурхливо висловлюють свої емоції в коментарях під відео.

Дуже круто. Особливо сподобалися перші дві пісні. Моя улюблена українська артистка.

Кожна пісня наповнена глибоким змістом, дуже інтелектуальна музика, яка не всім зайде ) Але як назва альбому, так і пісні знайдуть" своїх " поціновувачів!) Тіно, ви неймовірно талановита людина. Спасибі вам за вашу творчість, клопітку роботу та цілеспрямованість. Браво!))

Це неймовірно красиво та душевно! "Твої завжди з тобою"!

Тина, это неизведанный Космос, это сложившийся бренд, который она создала сама, на протяжении долгих лет, сумев притягивать к себе однозначно лучших и создавать, творить... Поражает ее сила!—сила духа, сила мысли, сила любви и голоса... таких, как она больше нет. Точка.

Це втілення мистецтва у чистому вигляді!!!

Все, що робить Тіна дуже професійно і має глибокий зміст. Перше прослухування-шок! Друге-кайф. І з кожним разом хочеться слухати ще і ще.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розповіла про режим харчування.

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