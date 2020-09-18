Музична сповідь: Тіна Кароль випустила альбом і кліп-трилогію "Знайти своїх"

Новий альбом співачка присвятила своєму 15-річному творчому шляху
Українська поп-діва Тіна Кароль у свій ювілейний рік, присвячений 15-річчю на сцені, випустила новий альбом і презентувала кліп-трилогію "Знайти своїх", що складається з трьох заголовних пісень нового однойменного альбому.
Цей незвичайний міні-фільм є емоційним пазлом, який складається у відповідь на запитання: "У чому полягає щастя?"
Кароль виконала в трилогії роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ. Для одних Тіна рятувальний круг, для інших справедливий вирок. Щастя в житті кожної людини полягає в набутті.
Режисер трилогії Стас Морозів об'єднує в одну цільну історію три пісні-визнання співачки: "Знайти своїх", "Човник" та "Небо". Наймасштабніша відеоробота співачки є в той же час її крихкою музичною сповіддю.
"Знайти своїх - це щастя, втратити - випробування. Але набуття "своїх" можливо тільки тоді, коли перестаєш шукати", - каже Тіна, яка своїх людей, відданих шанувальників, давно знайшла.
Зазначимо, що обкладинкою альбому "Знайти своїх" стала скульптура знаменитого українського скульптора Володимира Цісарика, який, будучи натхненним Тіною Кароль, зобразив співачку в образі сильфа, що стоїть на землі на двох тендітних пір'їнах своїх крил.
"Тіна Кароль - єдина співачка, яка є одночасно і творцем, і музою", - прокоментував скульптор натхнення у створенні цієї знакової роботи.
Тіна Кароль показала кадри з кліпу-трилогії "Знайти своїх" (фото: прес-служба)
Шанувальники Кароль бурхливо висловлюють свої емоції в коментарях під відео.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розповіла про режим харчування.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль приголомшила відвертим вбранням з глибоким декольте на шоу Танці з зірками 2020.