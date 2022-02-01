Музыканты объявили бойкот Spotify: всему виной Джо Роган

Нил Янг против

"У них может быть Роган или Янг. Не оба", - написал музыкант. По словам Янга, Spotify и подкаст Рогана, который смотрят и слушают около 11 миллионов зрителей "занимаются распространением дезинформации о вакцинах, что потенциально может привести к смерти тех, кто верит в эту дезинформацию".

Нил Янг (фото: instagram.com/neilyoungarchives/)

Все дело в одном из подкастов Джо Рогана. В нем ведущий брал интервью у врача-"антипрививочника" Роберта Мэлоуна, который утверждал, что американцы были подвержены "масовому психозу" касательно вакцинации и утверждал, что больницы финансово заинтересованы в ложной диагностике смерти от коронавируса. Более того, Мэлоун проводил параллели между пандемией и приходом нацистов к власти в Германии в 1930-е годы.

Сам Роган утверждает, что "не является антипрививочником". "Я считаю, что вакцины безопасны и призываю многих делать прививки", - сообщил Роган перед записью интервью с Малоном.

Кто такой Джо Роган?

Автор подкаста The Joe Rogan Experience – американский комик и спортивный комментатор, который запустил его еще в 2009 году. В подкасте принимают участие известные предприниматели, спортсмены, ученые. В шоу застрагиваются вопросы связанные с наукой, здоровьем, философией, политикой и так далее.

Ранее подкасты Рогана выходили на платформе Ustream и YouTube. В 2020 году Spotify заплатила за права на его подкаст около 100 млн долларов. Сейчас он занимает первое место по популярности на платформе: его скачивают почти 200 млн раз в месяц.

"Безответственные люди распространяют ложь"

Янга также поддержала его коллега - певица Джони Митчелл. "Безответственные люди распространяют ложь, ценой которой становятся человеческие жизни, - написала она на своем официальном сайте. - По этому вопросу я солидарна с Нилом Янгом и международным научным и медицинским сообществом".

Джони Митчелл (фото: https://www.instagram.com/jonimitchell/)

Ранее в январе 270 ученых написали стримингу письмо по поводу "опасной" дезинформации о COVID-19 в подкасте.

В поддержку Янга высказались и другие рок-музыканты, среди которых Дэвид Кросби и Питер Фрэмптон. Принц Гарри и Меган Маркл также обвинили Spotify в том, что платформа вводит пользователей в заблуждение о коронавирусе. Но тут, видимо, знаменитая пара хочет несколько переиграть ситуацию в свою пользу дабы избежать судебного иска. Ранее Spotify заключил с супружеской парой контракт, обязывающий их запустить свой подкаст. О заключении договора было объявлено в декабре 2020 года, но с тех пор вышла только одна серия.

Протест также поддержал британский певец и музыкант Джеймс Блант, но в своей уникальной манере. "Если Spotify немедленно не удалит Джо Рогана, я выпущу новую музыку на платформe", - написал он в Твиттере

Реакция Spotify и Джо Рогана

Представители Spotify удалили с платформы музыку Янга, после чего акции сервиса упали на 6%. Ложку дёгтя также добавили и конкуренты в лице Apple Music и Tidal, которые выразили поддержку Янгу и воспользовались возможностью для продвижения его музыки на своих платформах. Общий урон компании оценивается в более чем 2 млрд долларов.

Джо Роган в свою очередь извинился в своем Инстаграме перед Spotify за выпуски с фейками о вакцинации и перед слушателями и зрителями, которых эти эпизоды шоу разозлили.