Начала менять себя и образ жизни: Ксения Мишина сделала резкое заявление

"Я всегда стараюсь держать свое пространство в чистоте, по крайней мере я к этому стремлюсь. Слишком много лет я этого не осознавала, но дошла до Пункта, когда фундаментально начала менять и себя, и свой образ жизни. Поэтому я хочу создавать вокруг себя красоту и любовь. И пишу я это для того, чтобы предупредить людей низкого психологического развития, о том, что я не позволю здесь в моем пространстве разводить срачи, драки, оскорбления и душевную нищету!" - обратилась она к своим фолловерам.

Разозленная актриса заявила, что при отсутствии уважения к ней и ее личному пространству будет блокировать тех, кто не станет придерживатся правил, царящих на ее странице.

Ксения резко обратилась к фолловерам (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Но неугомонные юзеры продолжили интересоваться, как обстоят дела Ксении на любовном фронте и не разошлась ли она с Александром Эллертом. В мысли о том, что пара разбежалась их укрепил и более ранний пост Мишиной.

Так, Ксения решила порассуждать на философскую тему о душе и теле, о временном и вечном.

"Все страдания, переживания и проблемы принадлежат только вашему телу и той игре, в которую оно играет... И когда Вы принимаете факт того, что ваша Душа и тело отделимы и существуют в совершенно разных течениях, Вы совершенно по-иному чувствуете и управляете собой и, соответственно, своей жизнью!" - написала актриса.

Ксения любит затрагивать вечные философские темы (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники присчитали, что своеобразным "ответом" любимой стал пост Александра, где он порассужал над вопросом, есть ли у Бога жена. Юзеры увидели в посте автора "Квартал 95" отсылку к разногласиям в отношениях с актрисой.