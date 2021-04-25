Почала змінювати себе і спосіб життя: Ксенія Мішина зробила різку заяву

"Я завжди намагаюся тримати свій простір в чистоті, принаймні я до цього прагну. Занадто багато років я цього не усвідомлювала, але дійшла до пункту, коли фундаментально почала змінювати і себе, і свій спосіб життя. Тому я хочу створювати навколо себе красу і любов. І пишу я це для того, щоб попередити людей низького психологічного розвитку, про те, що я не дозволю тут в моєму просторі розводити срачі, бійки, образи і душевну злидні!" - звернулася вона до своїх фоловерів.

Розлючена актриса заявила, що при відсутності поваги до неї і її особистого простору блокуватиме тих, хто не стане дотримуватися правил, що панують на її сторінці.

Ксенія різко звернулася до фоловерів (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Але невгамовні юзери продовжили цікавитися, як йдуть справи Ксенії на любовному фронті і чи не розійшлася вона з Олександром Еллертом. У думці про те, що пара розбіглася їх зміцнив і більш ранній пост Мішиної.

Так, Ксенія вирішила поміркувати на філософську тему про душу і тіло, про тимчасове і вічне.

"Всі страждання, переживання і проблеми належать тільки вашому тілу і тій грі, в яку воно грає... І коли ви приймаєте факт того, що Ваша Душа і тіло відокремлені і існують в абсолютно різних течіях, ви абсолютно по-іншому відчуваєте і керуєте собою і, відповідно, своїм життям!"- написала актриса.

Ксенія любить зачіпати вічні філософські теми (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники вирішили, що своєрдною "відповіддю" коханій став пост Олександра, де він поміркував над питанням, чи є у Бога дружина. Юзери побачили в пості автора "Квартал 95" відсилання до розбіжностей у відносинах з актрисою.