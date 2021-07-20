Начинаю с чистого листа: Злата Огневич призналась, во что для нее вылилось участие в "Холостячке"

Работа над клипом проходила в солнечной Турции, неподалеку Анталии. Съемки длились на протяжении трех дней. В клипе было задействовано несколько разных локаций. Все они были найдены за один день.

Новая работа Златы Огневич (фото: пресс-служба певицы)

Приключения начались еще в аэропорту, когда съемочную группу не хотели впускать в страну, несмотря на то, что с документами все было в порядке. Все решилось только, когда Злата спела на турецком.

По прибытии оказалось, что группе не хватает одного плэйбека. В Турции действовал строгий карантин, потому арендовать технику оказалось проблемой. В итоге нужный плэйбек нашелся у команды, которая снимала новый проект для Netflix. Название проекта не раскрыли, но плэйбек одолжили.

Без приключений не обошлось (фото: пресс-служба певицы)

Сами съемки также были достаточно экстремальными. Злата безвылазно три часа снималась в воде, лежала на крыше раскаленного автомобиля в температуру больше, чем +40, и бегала по скалистому пляжу в свадебном платье.

Во время съемок сцен в кабриолете команда артистки несколько раз выезжала на встречную полосу, но ни разу не создала аварийных ситуаций. В видео есть и подводные сцены, для съемки которых камеру за 150 тысяч долларов окунали в бассейн.

Клип снимали в Турции (фото: пресс-служба певицы)

"Одной из локаций видео стала заброшенная стройка в горах. Все, что там было - фундамент и каркас этого здания. Не было стен и даже наблюдались дырки в полу. Мы снимали на седьмом этаже, Злата и оператор ходили внутри, был еще специальный человек, что страховал Злату, но все закончилось хорошо", - вспоминает режиссер Герман Ненов.

Певица закрыла гештальт с неудачными отношениями (фото: пресс-служба певицы)

В клипе, как и в жизни, певица закрывает гештальт, связанный с прежними неудачными отношениями. Сейчас Злата Огневич открыта новому, в полной гармонии с собой.

"Я начинаю все с чистого листа, именно поэтому я пою: "Мій назавжди, тільки я і тільки ти". В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны - "Холостячка", - поделилась Злата Огневич.

Это не первая работа Германа со Златой, но режиссер утверждает, что она была особенной.

"Такой чувственности, женственности, сексуальности, красивой женской энергии я от Златы не чувствовал уже очень давно!" - говорит Ненов.