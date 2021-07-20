Починаю з чистого аркуша: Злата Огнєвіч зізналася, у що для неї вилилася участь у "Холостячці"

Робота над кліпом проходила в сонячній Туреччині, неподалік Анталії. Зйомки тривали протягом трьох днів. У кліпі було задіяно кілька різних локацій. Всі вони були знайдені за один день.

Нова робота Злати Огнєвіч (фото: прес-служба співачки)

Пригоди почалися ще в аеропорту, коли знімальну групу не хотіли впускати в країну, незважаючи на те, що з документами все було в порядку. Все вирішилося тільки, коли Злата заспівала турецькою.

По прибуттю виявилося, що групі не вистачає одного плейбека. У Туреччині діяв суворий карантин, тому орендувати техніку виявилося проблемою. У підсумку потрібний плэйбек знайшовся у команди, яка знімала новий проект для Netflix. Назву проекту не розкрили, але плейбек позичили.

Без пригод не обійшлося (фото: прес-служба співачки)

Самі зйомки також були досить екстремальними. Злата безвилазно три години знімалася у воді, лежала на даху розпеченого автомобіля в температуру більше, ніж +40 і бігала по скелястому пляжу у весільній сукні.

Під час зйомок сцен в кабріолеті команда артистки кілька разів виїжджала на зустрічну смугу, але жодного разу не створила аварійних ситуацій. У відео є і підводні сцени, для зйомки яких камеру за 150 тисяч доларів занурювали в басейн.

Кліп знімали в Туреччині (фото: прес-служба співачки)

"Однією із локацій відео стало покинуте будівництво в горах. Все, що там було - фундамент і каркас цієї будівлі. Не було стін, але були дірки в підлозі. Ми знімали на сьомому поверсі, Злата і оператор ходили всередині, була ще спеціальна людина, що страхувала Злату, але все закінчилося добре". - згадує режисер Герман Ненов.

Співачка закрила гештальт з невдалими стосунками (фото: прес-служба співачки)

У кліпі, як і в житті, співачка закриває гештальт, пов'язаний з колишніми невдалими відносинами. Зараз Злата Огнєвіч відкрита новому, в повній гармонії з собою.

"Я починаю все з чистого аркуша, саме тому я співаю: "Мій назавжди, тільки я і тільки ти". У житті таким етапом для мене стала участь в головному романтичному шоу країни - "Холостячка", - поділилася Злата Огнєвіч.

Це не перша робота Германа зі Златою, але режисер стверджує, що вона була особливою.

"Такої чуттєвості, жіночності, сексуальності, красивої жіночої енергії я від Злати не відчував вже дуже давно!" - каже Ненов.