"Надо постоянно верить и помогать Украине!": YOGEN рассказал о волонтерстве, родителях и злости на россиян

Первые часы полномасштабной войны

24 февраля 2022 года навсегда останется в моей памяти и сердце. В 5 утра я проснулся от взрывов и сирен. Я открыл телеграмм и увидел страшную новость: "путин объявил войну Украине".

Сирены не стихали, я оделся, нашел все документы и побежал к метро, где встретился со своими друзьями. Мы сидели в подземке несколько часов, и когда сирена затихла - побежали вместе домой.

Первое, что пришло в голову: "Зачем? Ради чего?" Потом пришла злость, в том числе - на себя: я не знал, как я могу помочь. Везде, где я спрашивал, уже было много людей и лишние руки не были нужны нигде.

Все же я решил совместить то, что могу, и то, что имею: имея большую аудиторию в Инстаграм я помогаю переселенцам найти временное жилье в безопасных областях, а имея две руки и две ноги помогаю в гуманитарном штабе, разношу продукты людям с инвалидностью и пожилого возраста.

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

Переоценка ценностей и внутреннее состояние

В первую очередь, я перестал заниматься ерундой. Человеческая жизнь, наши родные и все мы друг у друга - это сейчас самое важное в жизни. Я никогда еще так не хотел помочь каждому.

Я очень верю, что все скоро закончится и мы все вместе сможем обняться и выдохнуть, потому что эмоционально мы все слишком истощены, но нельзя сдаваться! Надо постоянно верить и помогать Украине!

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

О родителях в Южноукраинске

Мои родители проживают в городе Южноукраинске, откуда я родом. Моя мать - электромонтер, а отец - инженер на Южноукраинской АЭС. Сейчас они не могут покинуть территорию города, потому что работают на АЭС, обеспечивая украинцев электроэнергией.

Я держу с ними связь каждый день. Очень волнуюсь за них, но верю, что все будет хорошо и мы обязательно победим.

Несколько дней назад я гостил у родителей. Это прекрасная возможность побыть вместе, пообщаться, иногда в Киеве скучаю, вспоминая о расстоянии.

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

Победа Украины и первые шаги

Первое, что я сделаю после победы Украины над рашистами - это, конечно, обниму всех, кто будет рядом. Обязательно поеду к своим родственникам в Южноукраинск. Захочу увидеть всех людей, диалог с которыми с 24 февраля начинается с фразы: "Как ты?".

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

Волонтерство как призвание

Мы начали заниматься волонтерством еще в первые дни войны. Мы разгружали грузовики с гуманитарной помощью и лекарствами, развозили это все людям с инвалидностью и преклонного возраста, мы старались помочь всем, кто в этом нуждался.

Уже потом мы с командой решили выпустить трек для поддержки Украины, чтобы собрать средства и помочь своей стране (речь идет про трек Not Slaves, записанную YOGEN совместно с MARKO KVITKA из Краматорска для поднятия духа украинцев - ред.)