"Потрібно постійно вірити та допомагати Україні!": YOGEN розповів про волонтерство, батьків і злість на росіян

Перші години повномасштабної війни

24 лютого 2022 року назавжди залишиться у моїй пам’яті та серці. О 5 ранку я прокинувся у Києві від вибухів та сирен. Я відкрив телеграм і побачив страшну новину: "путін оголосив війну Україні".

Сирени не стихали, я вдягнувся, знайшов усі документи і побіг до метро, де зустрівся зі своїми друзями. Ми сиділи у підземці декілька годин, та коли сирена затихла - побігли разом додому.

Перше, що спало на думку: "Навіщо? Задля чого?" Потім прийшла злість, в тому числі - на себе: я не знав, як я можу допомогти. Всюди, де я питав, вже було багато людей та зайві руки не були потрібні ніде.

Все ж я вирішив поєднати те, що можу, та те, що маю: маючи велику аудиторію в Інстаграм я допомагаю переселенцям знайти тимчасове житло в безпечних областях, а маючи дві руки та дві ноги допомагаю в гуманітарному штабі, розношу продукти людям з інвалідністю та похилого віку.

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

Переоцінка цінностей та внутрішній стан

В першу чергу я перестав перейматись дурницями. Людське життя, наші рідні та всі ми один у одного - це наразі найважливіше у житті. Я ніколи ще так не хотів допомогти кожному.

Я дуже вірю, що все скоро закінчиться і ми усі разом зможемо обійнятися і видихнути, бо емоційно ми всі надто виснажені, але не можна здаватися! Треба постійно вірити й допомагати Україні!

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

Про батьків у Южноукраїнську

Мої батьки проживають в місті Южноукраїнську, звідки я родом. Моя мати - електромонтер, а батько - інженер на Південноукраїнській АЕС. Наразі вони не можуть покинути територію міста, бо працюють на АЕС, забезпечуючи українців електроенергією.

Я тримаю зв’язок з ними кожного дня. Дуже хвилююся за них, але вірю, що все буде добре і ми обов’язково переможемо.

Декілька днів тому я гостював у батьків. Це чудова нагода побути разом, поспілкуватись, іноді у Києві сумую, згадуючи про відстань.

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

Перемога України і перші кроки

Перше що я зроблю після перемоги України над рашистами - це, звісно, обійму всіх, хто буде поруч. Обов‘язково поїду до своїх родичів в Южноукраїнськ. Захочу побачити усіх людей, діалог з якими з 24 лютого починається із фрази: "Як ти?".

YOGEN (фото: instagram.com/yogennow)

Волонтерство як покликання

Ми почали займатися волонтерством ще у перші дні війни. Ми розвантажували вантажівки з гуманітарною допомогою та ліками, розвозили це все людям з інвалідністю та похилого віку, ми намагалися допомогти усім, хто цього потребував.

Вже потім ми з командою вирішили випустити трек для підтримки України, щоб зібрати кошти та допомогти своїй країні (мова йде про трек Not Slaves, записану YOGEN спільно з MARKO KVITKA із Краматорська для підняття духу українців - ред.)