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Надя Дорофеева раскрыла "страшную правду", куда девает цветы после концерта

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Среда 03 ноября 2021 09:36
Надя Дорофеева раскрыла "страшную правду", куда девает цветы после концерта Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Певица Надя Дорофеева впервые раскрыла секрет артистов и призналась, что она делает с подаренными цветами после концерта.

На своей странице в Instagram исполнительница отметила, что физически она не может с собой забирать все букеты.

По словам Нади, обычно артисты забирают лишь несколько самых лучших букетов.

"Пришло время раскрыть страшную правду!!! И рассказать всем, что происходит с подаренными цветами после концерта? К сожалению, в туре, когда мы переезжаем из города в город, просто невозможно взять в автобус все. Потому артисты забирают с собой в отель максимум пару букетов", - поделилась певица.

Надя Дорофеева раскрыла &quot;страшную правду&quot;, куда девает цветы после концерта

Остальные цветы они не выбрасывают, а стараются найти им новых хозяев.

"Остальное мы стараемся всегда раздарить: официантам, которые обслуживают в заведении, персоналу в отеле, где останавливаемся, работникам концертной площадки…В общем, стараемся дать букетам вторую жизнь! Бывает, после концерта я остаюсь в пустом зале, собираю все-все цветы и фотографируюсь. Каждый раз сердце разрывается, потому что не можешь все это забрать домой. А дальше – следующий город, следующий концерт и следующая цветочная порция.
Несмотря на их количество, цветы для меня всегда яркое впечатление", - рассказала Дорофеева.

Надя Дорофеева раскрыла &quot;страшную правду&quot;, куда девает цветы после концерта

Надя Дорофеева рассекретила, куда девает подаренные на концертах цветы (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Также артистка намекнула фанатам, что бы хотела получать вместо цветов на своих концертах.

"Но, честно – если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива, потому что они не пропадают", - заявила Надя.

В комментариях муж певицы Владимир Дантес пошутил, что она так намекает на денежные подарки.

"Это ты к тому, чтоб вместо цветов деньги дарили? Хитрый ход", - написал 33-летний ведущий и певец.

"Точно", - ответила супругу Дорофеева.

Фанаты же поспешили заверить ее, что уже готовят носки и даже букеты из носков к следующим концертам.

Напомним, ранее Надя Дорофеева снялась для ноябрьского выпуска Vogue Украина в эффектных образах и даже топлес.

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