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Надя Дорофєєва розкрила "страшну правду", куди діває квіти після концерту

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Середа 03 листопада 2021 09:36
Надя Дорофєєва розкрила "страшну правду", куди діває квіти після концерту Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Співачка Надя Дорофєєва вперше розкрила секрет артистів і зізналася, що вона робить з подарованими квітами після концерту.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця відмітила, що фізично вона не може з собою забирати всі букети.

За словами Наді, зазвичай артисти забирають лише кілька найкращих букетів.

"Прийшов час розкрити страшну правду!!! І розповісти всім, що відбувається з подарованими квітами після концерту? На жаль, в турі, коли ми переїжджаємо з міста в місто, просто неможливо взяти в автобус все. Тому артисти забирають з собою в готель максимум пару букетів", - поділилася співачка.

Надя Дорофєєва розкрила &quot;страшну правду&quot;, куди діває квіти після концерту

Решту квітів вони не викидають, а намагаються знайти їм нових господарів.

"Решту ми намагаємося завжди роздарувати: офіціантам, які обслуговують у закладі, персоналу в готелі, де зупиняємося, працівникам концертного майданчика...загалом, намагаємося дати букетам друге життя! Буває, після концерту я залишаюся в порожньому залі, збираю все-всі квіти і фотографуюся. Кожен раз серце розривається, тому що не можеш все це забрати додому. А далі-наступне місто, наступний концерт і наступна квіткова порція. Незважаючи на їх кількість, квіти для мене завжди яскраве враження", - розповіла Дорофєєва.

Надя Дорофєєва розкрила &quot;страшну правду&quot;, куди діває квіти після концерту

Надя Дорофєєва розсекретила, куди діває подаровані на концертах квіти (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Також артистка натякнула фанатам, що б хотіла отримувати замість квітів на своїх концертах.

"Але, чесно - якби замість букетів глядачі щоразу дарували мені шкарпетки, я була б дуже щаслива, тому що вони не пропадають", - заявила Надя.

У коментарях чоловік співачки Володимир Дантес пожартував, що вона так натякає на грошові подарунки.

"Це ти до того, щоб замість квітів гроші дарували? Хитрий хід", - написав 33-річний ведучий і співак.

"Точно", - відповіла чоловікові Дорофєєва.

Фанати ж поспішили запевнити її, що вже готують шкарпетки і навіть букети зі шкарпеток до наступних концертів.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва знялася для листопадового випуску Vogue Україна в ефектних образах і навіть топлес.

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Надя Дорофеєва
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