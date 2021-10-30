Отдаюсь полностью: "другую" Дорофееву топлес не узнали поклонники, опешил даже Потап

Надя Дорофеева признается – к любым экспериментам относиться настороженно , но любопытство и жажда к познанию нового и переменам подталкивает ее к выходу из зоны комфорта. Вот и съемка для культового журнала Vogue в несвойственных для певцы образах стала для нее личным вызовом и потрясающей возможностью раскрыться по-новому.

Фото в неожиданных и смелых образах артистка поделилась на странице в Instagram .

На первом снимке Надя позирует топлес, прикрыв обнаженную грудь руками. Кажется, что на лице звезды нет макияжа. Второй снимок – дерзкий и раскованный. В фокусе - Надя в стильном топ-жилетке и широких кожаных брюках с низкой посадкой, укладка напоминает ирокез. Третье фото – Надя в платье из крупных пайеток игриво приподняла подол наряда и в упор смотрит в камеру.

Надя Дорофеева показала смелые черно-белые эксперименты (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Для меня журнал Vogue - как Грэмми в мире музыки! Всегда испытываю физическое удовольствие, когда перелистываю его страницы. Еще большее удовольствие – увидеть на этих страницах новую себя! Обожаю экспериментировать, хоть мне всегда это сложно дается. Но, когда попадаю в руки профессионалов, отдаюсь полностью". - призналась звезда.

"Очень", – написал впечатленный Потап. Другие зведные друзья Нади также не смогли скрыть восхищение.

Поклонники бросились сравнивать свою любимицу с мировыми звездами, а также отметили, что на черно-белых кадрах в неожиданных образах ее сложно узнать.