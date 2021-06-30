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Надя Дорофеева сразила фигурой в бикини и признанием о себе: "пробудилась страсть"

Автор: Ольвия Агаркова

Надя Дорофеева – обладательница точеных форм, которые она умеет подчеркнуть с помощью выгодно подобранного гардероба. И хоть в повседневности артистка предпочитает удобные и практичные вещи оверсайз, в клипах и на съемочной площадке ее часто можно увидеть в смелых аутфитах, которые выделяют достоинства стройной фигуры звезды. А фото Нади в купальнике вызывают особый трепет и ажиотаж среди ее поклонников.

На личной странице в Instagram певица показала несколько образов в бикини, вызвав фурор в сети.

Так, Надя продемонстрировала калейдоскоп своих пляжных нарядов. Она позировала в нежно розовом откровенном бикини, показав себя с разных ракурсов. К слову, на шее у певицы - украшение, на бусинках которого можно прочесть сценическое имя ее мужа – Дантес.

Надя показала точеные формы в бикини (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также певица показала более спортивный и закрытый вариант – купальник, состоящий из облегающего кроп-топа с длинным рукавом и плавок. Звезда позирует на скалистом берегу у моря.

Надя поделилась фото в купальнике (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Моя страсть к купальникам пробудилась, когда я начала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10 – в отпуске обожаю их менять", - призналась певица.

  • Очень красивая
  • Твое тело прекрасно
  • Икона стиля
  • Купальник просто шикарный
  • У тебя красивая фигура
  • Какая идеальна
  • Ну с таким телом, только купальники и носить
  • Нереально красивая
  • Вот фигурка-то
  • Настоящая Амазонка!

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассекретила прозвище своего мужа и оригинально поздравила его с днем рождения.

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Надя Дорофеева