В шляпке-панамке и трендовом костюме: стильная Надя Дорофеева похвасталась идеальным прессом

Надя Дорофеева – икона стиля для своих поклонников. Фанаты обожают луки певицы, в каждом из которых она удачно сочетает одежду и аксессуары. Фолловерам нравится учиться у певицы выглядеть стильно в обычной жизни – и они не устают восхищаться образами Нади.

Певица щедро делится крутыми в Instagram, вот и на этот раз девушка показала, как носить элегантную трендовую панамку. На снимке, которым поделилась Дорофеева, она стоит в стильном вязаном костюме серо-горчичного цвета, короткий лонгслив и стильные широкие штаны подчеркивают идеальный пресс Нади. А дополняет образ шляпка-панамка. Девушка стоит в гримерке, видимо, перед репетицией или съемками.

Надя Дорофеева в стильной панамке покорила сеть (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, что партнер Нади по группе Позитив, Алексей Завгородний, опроверг слухи о начале романа с партнершей на шоу Танцы со звездами 2020 Юлией Сахневич. Знаменитый артист и участник групп "Время и Стекло" и Mozgi признался, что на проекте практически все "играют любовь".