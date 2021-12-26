Надя Дорофеева в сверкающем наряде впервые сама открыла бутылку игристого: смешное видео

Надя появилась в кадре на сверкающем красном фоне. На звезде - красивое блестящее платье оттенка синий металлик оригинального кроя. Так, с одной стороны у наряда оголенное плечо, а с другой - длинный рукав.

Волосы Дорофеева собрала в хвост, оставив пряди у лица, а также сделала нежный макияж. В руках певица держит бутылку игристого, которую некоторое время пытается открыть - в конце-концов ей это таки удается!

"Я вас, во-первых, хочу поздравить всех с новым годом. Во-вторых, впервые хочу открыть вот эту от бутылочку. Мне очень страшно. А что вы все за камеры отходите? Ребят, я вам желаю, чтобы этот новый год был про радость, был про счастье, и любовь. И чтобы у вас горела душа, но только от любви... Господи... Можете сверчка сюда подставить по звуку.... Господи, откуда это. ААААААА.... С Новым годом", - с юмором говорит Надя в видео.

Подпись к ролику артистка тоже оставила шутливую.

"Открываю сезон поздравлений "с наступающим" и впервые – бутылку игристого. Ты на чьей стороне: "я сама открою!" или "помогииитеее"?" - написала она.

Фолловеры оценили юмор и усилия Дорофеевой и осыпали ее комлпиментами в комментариях.