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Надя Дорофєєва у блискучому вбранні вперше сама відкрила пляшку ігристого: кумедне відео

Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва похвалилася ефектним святковим образом і повеселила українців кумедним відео. Так, співачка вперше сама спробувала відкрити пляшку ігристого, а процес зняли на камеру.

Смішний ролик артистка опублікувала у своєму Instagram.

Надя з'явилася в кадрі на блискучому червоному тлі. На зірці - красиве блискуче плаття відтінку синій металік оригінального крою. Так, з одного боку у наряду оголене плече, а з іншого - довгий рукав.

Волосся Дорофєєва зібрала в хвіст, залишивши пасма біля обличчя, а також зробила ніжний макіяж. В руках співачка тримає пляшку ігристого, яку деякий час намагається відкрити - в кінці-кінців їй це таки вдається!

"Я вас, по-перше, хочу привітати всіх з Новим роком. По-друге, вперше хочу відкрити ось цю от пляшечку. Мені дуже страшно. А що ви всі від камери відходите? Хлопці, я вам бажаю, щоб цей новий рік був про радість, був про щастя, і любов. І щоб у вас горіла душа, але тільки від любові... Господи... Можете цвіркуна сюди підставити по звуку.... Господи, звідки це. ААААААА.... З Новим роком", - з гумором говорить Надя у відео.

Підпис до ролика артистка теж залишила жартівливий.

"Відкриваю сезон привітань "з наступаючим" і вперше - пляшку ігристого. Ти на чиєму боці: "я сама відкрию!" або "допоможііііть"?" - написала вона.

Фолловери оцінили гумор і зусилля Дорофєєвої і обсипали її комлпіментамі в коментарях.

  • Вміє Надя розсмішити
  • Прекрасна
  • Така богиня. Надь, ти - дуже красива
  • Ви така мила! Красива, талановита, сексуальна і дуже харизматична! Одним словом - красуня!!! З Новим роком!
  • Я аж від екрану відвернулася максимально
  • Відразу видно, що Надя перший раз відкривала пляшку
  • Образ вау
  • Красива яка
  • Відразу піднявся новорічний настрій
  • Яка ви класна

Раніше Надя Дорофєєва блиснула нескінченними ногами в ефектному новорічному вбранні.

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Надя Дорофеєва