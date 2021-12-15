Надя Дорофеева сверкнула бесконечными ногами в эффектном новогоднем наряде

Надя Дорофеева недавно призналась, что дома предпочитает ходить в удобной одежде , которую не жалко и запачкать, если что. Однако во время светских выходов певица каждый раз восхищает роскошными и эффектными луками - так, артистка показала свой вариант наряда для новогодней ночи.

Надя позировала на камеру в красиво украшенном дождиком и гирляндами лифте. На певице - жемчужное мини-платье с длинными рукавами и драпировкой на бедре, которое отлично подчеркнуло ее длинные ножки и точеную фигуру.

Эффектный наряд Дорофеева сочетала с нюдовыми босоножками на шпильке, а также сделала красивую укладку и макияж.

В руках она держала бокал с игристым, а на полу лифта стоит бутылка.

Надя Дорофеева похвасталась шикарным праздничным образом и длинными ногами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Давайте так: Если влюбляться в людей, то навсегда. Если обижаться, то на минутку. Если слушать музыку, то чтоб она проникала в сердце. Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже оооочень вкусно. Если падать, то от смеха. А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только с мартини и в таком платье", - подписала снимок Надя.

"Не, ну я б застряла с тобой в этом лифте с удовольствием", - с юмором написала ведущая Маша Ефросинина.

Остальные подписчики засыпали певицу восторженными отзывами.