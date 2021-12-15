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Надя Дорофеева сверкнула бесконечными ногами в эффектном новогоднем наряде

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Среда 15 декабря 2021 11:32
Надя Дорофеева сверкнула бесконечными ногами в эффектном новогоднем наряде Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева недавно призналась, что дома предпочитает ходить в удобной одежде, которую не жалко и запачкать, если что. Однако во время светских выходов певица каждый раз восхищает роскошными и эффектными луками - так, артистка показала свой вариант наряда для новогодней ночи.

Праздничный образ звезда продемонстрировала в своем Instagram.

Надя позировала на камеру в красиво украшенном дождиком и гирляндами лифте. На певице - жемчужное мини-платье с длинными рукавами и драпировкой на бедре, которое отлично подчеркнуло ее длинные ножки и точеную фигуру.

Эффектный наряд Дорофеева сочетала с нюдовыми босоножками на шпильке, а также сделала красивую укладку и макияж.

В руках она держала бокал с игристым, а на полу лифта стоит бутылка.

Надя Дорофеева сверкнула бесконечными ногами в эффектном новогоднем наряде

Надя Дорофеева похвасталась шикарным праздничным образом и длинными ногами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Давайте так: Если влюбляться в людей, то навсегда. Если обижаться, то на минутку. Если слушать музыку, то чтоб она проникала в сердце. Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже оооочень вкусно. Если падать, то от смеха. А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только с мартини и в таком платье", - подписала снимок Надя.

"Не, ну я б застряла с тобой в этом лифте с удовольствием", - с юмором написала ведущая Маша Ефросинина.

Остальные подписчики засыпали певицу восторженными отзывами.

  • Обожаю это платье, ещё с голоса полюбила его
  • Если плакать, то только от счастья, что у тебя такой прекрасный кумир как Надя Дорофеева
  • Если ходить, то только такими ногами
  • Какие шикарные ноги!
  • Наша самая красивая, любимое платье
  • Бомба ракета
  • Оууу какой образ красивый
  • Какая ты красивая
  • Платье правда шикарное
  • Невероятный образ, очень нравится это платье
  • Надя, ну ты как всегда красотка
  • Надюша, ви така неймовірно гарненька, що просто не вистачає чудових слів

Напомним, ранее Дорофеева в мини устроила горячие танцы перед Дантесом в спальне.

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Надя Дорофеева
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