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Дорофеева в мини устроила горячие танцы перед Дантесом в спальне: растопит любую малышку

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Понедельник 13 декабря 2021 10:35
Дорофеева в мини устроила горячие танцы перед Дантесом в спальне: растопит любую малышку Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева недавно пожаловалась на шуточные претензии мужа Владимира Дантеса на ее домашние наряды. Певица привыкла ходить по дому в удобной и не совсем соблазнительной, но практичной одежде, Вова же не прочь видеть жену в сексуальных нарядах не только на сцене.

И вот, Дантес показал в Instagram, как пластичная и соблазнительная Надя танцует перед ним в спальне. Видео попало в фан-паблик артистов.

Певица в ультракоротком сером платье танцет под трек украинской группы "Горячий шоколад" – "Без ума". Надя веселится и позирует пред камерой, а в конце короткого видео игриво показывает стройную ножку, заодно демонстрируя растяжку.

Примечательно, что видео было записано после 2 ночи. Ведь сладкая парочка не спала и у них явно было отличное настроение. Вова вел "репортаж" прямо из постели.

"Горячий шоколад растопит любую малышку", - с юмором подписал видео с супругой Дантес.

Дорофеева в мини устроила горячие танцы перед Дантесом в спальне: растопит любую малышку

Скриншот (instagram.com/vladimirdantes)

Как-то Вова признался, что долгое время ревновал эффектную и талантливую супругу, но она каждый раз демонстрировала ему свою любовь и верность, поэтому у Дантеса нет ни капли сомнений в крепости отношений с любимой.

Тогда же он сделал и интимное признание. По словам певца, пару лет назад у пары началась "вторая молодость" - их интим стал качественно лучше и чувственнее.

Кстати, Дантес приходит дома в себя после сотрясения мозга, которое случилось у певца после падения и потери сознания в Одессе.

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