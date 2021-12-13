Дорофеева в мини устроила горячие танцы перед Дантесом в спальне: растопит любую малышку

Надя Дорофеева недавно пожаловалась на шуточные претензии мужа Владимира Дантеса на ее домашние наряды. Певица привыкла ходить по дому в удобной и не совсем соблазнительной, но практичной одежде, Вова же не прочь видеть жену в сексуальных нарядах не только на сцене.

И вот, Дантес показал в Instagram, как пластичная и соблазнительная Надя танцует перед ним в спальне. Видео попало в фан-паблик артистов.

Певица в ультракоротком сером платье танцет под трек украинской группы "Горячий шоколад" – "Без ума". Надя веселится и позирует пред камерой, а в конце короткого видео игриво показывает стройную ножку, заодно демонстрируя растяжку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴀʀɪɴᴀ/ɴᴀᴅʏᴀ (@nadyaxcream) Примечательно, что видео было записано после 2 ночи. Ведь сладкая парочка не спала и у них явно было отличное настроение. Вова вел "репортаж" прямо из постели. "Горячий шоколад растопит любую малышку", - с юмором подписал видео с супругой Дантес. Скриншот (instagram.com/vladimirdantes)