Наградила себя: Маша Ефросинина очаровала счастливым семейным видео подготовки к праздникам

Маша Ефросинина обожает проводить время в тесном семейном кругу – ее сын Александр дома практически не отходит от мамы, которая с удовольствием разделяет его увлечения. И если мальчик – частый гость ее Instagram, то дочка Нана и муж Тимур Хромаев появляются в фотоблоге не часто. На этот раз Маша решила снять домашнее видео и показать, как счастливое семейство наряжает елку и праздно, со вкусом проводит время.

Ведущая записала душевный ролик, в котором засветился главный "наряжатель" новогодней елки Саша, ему помогал папа, а Маша в этот время готовила вкусную тыквенную кашу и неспешно потягивала красное вино из бокала.

"Вымпел главного наряжателя елки (и всех цветов в горшках) решительно отошел от меня к Александру! По такому случаю я вспомнила со студенчества рецепт тыквенной каши! И наградила себя за это винишком! Думаем растянуть этот вечер на декабрь - всем понравилось!" - подписала видео теледива.

"Чудесные!" - оставила комментарий под роликом фитнес-тренер Марина Узелкова. "Каша – вкусняша. Вечер – чудо", - написала ведущая Надежда Матвеева.

Машенька, вы такие классные

Так все классно, по-домашнему, уютно! Счастья вам и вашей семье!

Такая атмосфера праздника сразу! Вы мега крутые

Как приятно уметь создать себе настроение

Маша, это огонь

Какой замечательный сын

Такая радостная, новогодняя атмосфера. Очень красивая елочка

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном нарядили елку дома.