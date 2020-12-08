RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нагородила себе: Маша Єфросиніна зачарувала щасливим сімейним відео підготовки до свят

Автор: Ольвія Агаркова

Маша Єфросиніна обожнює проводити час в тісному сімейному колі – її син Олександр вдома практично не відходить від мами, яка з задоволенням розділяє його захоплення. І якщо хлопчик – частий гість її Instagram, то донька Нана і чоловік Тимур Хромаєв з'являються не часто в фотоблозі. На цей раз Маша вирішила зняти домашнє відео і показати, як щасливе сімейство наряджає ялинку і зі смаком проводить час.

Ведуча записала душевний ролик, в якому засвітився головний "наряжатель" новорічної ялинки Саша, йому допомагав тато, а Маша в цей час готувала смачну гарбузову кашу і неспішно потягувала червоне вино з келиха.

"Вимпел головного наряжателя ялинки (і всіх квітів у горщиках) рішуче відійшов від мене до Олександра! З такої нагоди я згадала зі студентства рецепт гарбузової каші! І нагородила себе за це вінішком! Думаємо розтягнути цей вечір на грудень - всім сподобалося!" - підписала відео теледіва.

"Чудові!" - залишила коментар під роликом фітнес-тренер Марина Узєлкова. "Каша – вкусняша. Вечір – диво", - написала ведуча Надія Матвєєва.

  • Машенька, ви такі класні
  • Так все класно, по-домашньому, затишно! Щастя вам та вашій родині!
  • Така атмосфера свята відразу! Ви мега круті
  • Як приємно вміти створити собі настрій
  • Маша, це вогонь
  • Який чудовий син
  • Така радісна, новорічна атмосфера. Дуже красива ялинка

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином наряджали ялинку вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Маша Єфросиніна