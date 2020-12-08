Нагородила себе: Маша Єфросиніна зачарувала щасливим сімейним відео підготовки до свят

Маша Єфросиніна обожнює проводити час в тісному сімейному колі – її син Олександр вдома практично не відходить від мами, яка з задоволенням розділяє його захоплення. І якщо хлопчик – частий гість її Instagram, то донька Нана і чоловік Тимур Хромаєв з'являються не часто в фотоблозі. На цей раз Маша вирішила зняти домашнє відео і показати, як щасливе сімейство наряджає ялинку і зі смаком проводить час.

Ведуча записала душевний ролик, в якому засвітився головний "наряжатель" новорічної ялинки Саша, йому допомагав тато, а Маша в цей час готувала смачну гарбузову кашу і неспішно потягувала червоне вино з келиха.

"Вимпел головного наряжателя ялинки (і всіх квітів у горщиках) рішуче відійшов від мене до Олександра! З такої нагоди я згадала зі студентства рецепт гарбузової каші! І нагородила себе за це вінішком! Думаємо розтягнути цей вечір на грудень - всім сподобалося!" - підписала відео теледіва.

"Чудові!" - залишила коментар під роликом фітнес-тренер Марина Узєлкова. "Каша – вкусняша. Вечір – диво", - написала ведуча Надія Матвєєва.

Машенька, ви такі класні

Так все класно, по-домашньому, затишно! Щастя вам та вашій родині!

Така атмосфера свята відразу! Ви мега круті

Як приємно вміти створити собі настрій

Маша, це вогонь

Який чудовий син

Така радісна, новорічна атмосфера. Дуже красива ялинка

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином наряджали ялинку вдома.